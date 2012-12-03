Какие женские сапоги будут актуальны зимой-2012/13. Советы от дизайнера Юлии Латушкиной

Вот и наступила долгожданная зима. Не все еще приобрели модные зимние сапожки. А синоптики уже предупреждают нас о наступающих холодах. Поэтому стоит поспешить с выбором не только красивой, но и удобной, комфортной и теплой зимней пары.

В сезоне моды зима-2012/13 дизайнеры предлагают невероятное разнообразие обуви, действительно элегантной, даже несмотря на толстую кожу и мех.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Я бы рекомендовала вам на эту пору года выбирать обувь с минимальным каблуком и с максимальной удобностью, конечно же, с содержанием меха. Сейчас существует масса обуви, которая состоит из нескольких частей. Например, часть обуви состоит из меха, а вторая часть сапога состоит просто из кожи. Это помогает нашей фигуре не выглядеть хуже, не полнит наши ноги и согревает их при этом.

Особую осторожность следует соблюдать при выборе зимней обуви на каблуке. Предупреждаем сразу: от шпилек лучше отказаться, отдав предпочтение сапожкам со средним каблуком устойчивой квадратной формы.

Заменить сапожки на каблуках можно более удобным вариантом – на танкетке, но и у такой обуви есть свои подводные камни. Например, танкетка может оказаться неустойчивой, и ноги будут подворачиваться.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Мне очень хочется вам показать то, что сейчас есть на прилавках и то, что вы можете найти. И показать ту самую обувь, в которой вы будете выглядеть более индивидуально. Но вам обязательно стоит ее померить (не забываем о комфорте) и понять, ваша ли это пара.

В этом сезоне будут актуальны как острые так и круглые носы. Поэтому здесь каждая модница может выбирать, опираясь исключительно на свои предпочтения.

Набирает свои обороты мода на сапоги с широким голенищем. Эти сапожки создали образ женщины, которая «широко шагает, а не семенит», при этом оставаясь женственной.

Юлия Латушкина, дизайнер:

У моей мамы тоже, скажем так, спортивные ноги, маленькие икры. И хочется сказать, чтобы такие женщины, девочки, девушки не смущались этого. В этом сезоне очень модно, чтобы обувь болталась на ноге, чтобы был эффект, как будто они сшиты на много размеров больше. И именно по голени.

Их можно носить в открытом виде. Эта величина ботиночка делает наши ножки намного стройнее и худее, чем они есть.

Сапоги на плоской подошве – незаменимая вещь в зимнем гардеробе каждой девушки. И не только из-за того, что это очень удобная и практичная обувь, но еще и одна из самых модных этой зимой.

На подиумах в этом сезоне снова – длинные ноги и высокие ботфорты. Действительно, эти сапоги очень элегантны, сексуальны, зрительно удлиняют ногу, но, к сожалению, при неправильном подборе одежды, могут придать внешнему облику своей хозяйки оттенок легкомысленности.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Когда сапог заходит выше уровня колена, будьте очень аккуратны при изделиях, которые у вас сверху. Ни в коем случае не одевайте мини-юбки, ваша юбка не должна заходить ниже колена, чтобы это не смотрелось смешно. Старайтесь при такой длине сапог подчеркивать свою фигуру, одевать более облегающие брюки, лосины и какие-то не слишком вызывающие кофты, потому что длина сапог уже дает волю для воображения, поэтому все остальное должно быть демократично и красиво.

Создавая свой индивидуальный образ, никогда нельзя забывать о правильном сочетании одежды, обуви и аксессуаров между собой. Например, если нос у сапожек закругленный, то в одежде не должно быть элементов с острыми углами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Не забывайте и про чулки, которые также должны сочетаться с обувью. Купив сапоги или ботинки нового оттенка, позаботьтесь и о подходящих колготках или чулках.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Хочется заметить, что сегодня любой желающий может проверить свои дизайнерские возможности и сшить себе индивидуальную пару обуви, просто обратившись в пошив обуви.

Что касается цвета, в этом зимнем сезоне остаются актуальны кожа и замша и натуральных оттенков: классический черный, коричневый, серый. Для разнообразия модницы могут обратить внимание на обувь шоколадных, персиковых и песочных цветов. Эти модели будут смотреться свежо и ново.

Юлия Латушкина, дизайнер:

И в завершении мне очень хочется показать обувь, которую я люблю больше всего, которую я приветствую больше всего и которая будет больше всего удобна, наверное, каждому человеку. Это обувь, которая называется валенки. Среди молодежи они называются угги.

Забавные сапожки угги из овечьей шерсти и замши – прекрасная альтернатива классической кожаной обуви. Существуют повседневные модели средней высоты, короткие и высокие угги.

Эти ботинки можно носить практически с чем угодно, комбинируя с джинсами, юбками и теплыми платьями.