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«Мисс Вселенная 2015»: Тайская красавица представит на конкурсе костюм рикши

04 декабря 2015 12:48
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Новости Таиланда. Дым, шум, а также недисциплинированные рикши уже давно стали неотъемлемой частью Бангкока. 20 декабря 2015 года на конкурсе «Мисс Вселенная 2015», который пройдет в США, шокирует зрителей этим хаосом представительница Таиланда. На конкурсе национальных костюмов девушка предстанет в образе моторизированного рикши.

Платье для Анипорн Чалермбуранавон было выбрано из 356 вариантов во время конкурса «Мисс Таиланд».

Костюм был создан при помощи 3D технологий, и кажется, что оно действительно сделано из металла, сообщает New-York Post

«Мисс Вселенная 2015»: Тайская красавица представит на конкурсе костюм рикши -1


Фото: Анипорн Чалермбуранавон, Мисс Таиланд

В костюм входят синий топ и мини-юбка с высокими черными чулками, а также большая фара на груди и руль.

Сзади специально установлена конструкция, изображающая моторизированную повозку. Все это оформлено в национальных цветах Таиланда – красном, белом и синем. В костюм также входит десяток более мелких фар, а также баннер с надписью «Таиланд».

Каверат Кунапат, представитель конкурса «Мисс Таиланд»:
В жюри входили специалисты в сфере искусства и моды, и даже сама Мисс Таиланд хотела отойти от традиционного шелкового тайского одеяния и представить что-то более яркое, но олицетворяющее Таиланд.

Платье получило различные отзывы, некоторые говорят, что костюм очень необычен и уникален, но находятся и те, кто говорит, что он похож на костюм из фильма «Трансформеры».

Перевод: Лилия Соломенкова

# Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира

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