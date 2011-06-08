Дом моды Burberry шокировал китайцев 3D-шоу

Известный британский дом моды Burberry славится своими плащами, расцветкой в клетку, а в последнее время и сотрудничеством с рок-группой «Keane». Пруппа «Keane» является одной из наиболее модных музыкальных коллективов в Британии.

Это был не просто очередной показ моделей одежды на зиму. Это был настоящий прорыв в технологическом и инновационном смысле, а также попытка легендарного дома мод захватить вкусный кусок китайского рынка.

Анжэлла Аренс, руководитель Дома моды Burberry:

Не стоит удивляться, что мы имеет такие большие планы в Китае. Уже сейчас у нас здесь работают 57 магазинов. За пару лет мы увеличили их количество вдвое. Китай – древняя страна, но с молодой и динамичной культурой. Нам хотелось удивить местных жителей невероятным шоу.

Пекинское шоу Burberry действительно стало невероятным. Впервые в формате 3D. Использовалась цифровая технология с получением виртуальных образов при живых моделях, которые неожиданно возникали перед глазами удивленной публики.

Состоялось действо на сцене в 2 тысячи квадратных метров Пекинского телевидения. Кроме того, звучала живая музыка. Одежду было разрешено приобрести сразу после показа.

Придумал этот невероятный сплав искусств и технологий ведущий дизайнер Burberry Кристофер Бэйли.

Кристофер Бэйли, топ-дизайнер:

Мы используем цифровые технологии с целью соответствия всему миру. Наши бутики и шоу в этом стиле. Мы смотрим в будущее. Я решил сплотить показ нашей моделей с концертами группы «Keane».

В первую очередь, вокалист группы Тон Чаплин поблагодарил китайцев за разрешение выступить у них. Конечно, он надеется на коммерческий успех своего дела в Поднебесной.

Тон Чаплин вокалист группы «Keane»:

Все волшебно, потому что экстравагантно. Мы получили музыку, моду и продвинутые технологии в одном образе. Китай заслуживает самого лучшего.

Дом моды Burberry далеко не первый в Китае, поэтому хочет не только всех удивить, но и превзойти всех конкурентов.