Мельница моды-2011: самые яркие модные тенденции

На протяжении трех дней на подиум выходили модели в нарядах от начинающих и маститых дизайнеров с самых разных уголков света.

Однако «Мельница моды» — это не только состязание модельеров, но еще и стилистов, визажистов, парикмахеров, фотографов и, конечно, моделей.

Фанатики моды, которые осилили около 200 работ белорусских авторов плюс гала-представление с участием гостей из Европы, наверняка оценили размах и демократичность шоу, а также чувство юмора его организаторов.

Кульминацией «Мельницы моды» стал авторский проект Ольги Смоляк, оживившей картины собственного мужа Андрея Смоляка. В роли сошедших с полотен персонажей — известные люди и медийные персонажи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».