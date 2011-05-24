Показ дизайнерской одежды в технике «батик»

Белорусский дизайнер Зина Федюнина впервые создала одежду с помощью техники «батик». Известные артисты, телеведущие впервые выступили в роли моделей. Показ мод проходил не на подиуме, а в уютном кафе.

Каждый элемент одежды подбирался под человека, точнее, под внутренний мир личности.

Тамара Лисицкая, писательница, телеведущая:

Это костюм называется «Огненный лес». Я думала, что я бурая равнина, а сейчас на мне начинаются огненные состояния.

Я думаю, что основная дизайнерская функция — пойти не понятной дорожкой, не сделать то, под что человек заточен, а предложить какую-то перпендикулярную линию. С этой точки зрения было очень интересно поработать.

Сама же Зина Федюнина называет свою одежду сценической, считает, что образы подобраны хорошо и такие же яркие, как сами модели.

Сергей Малиновский, музыкальный критик:

Я так понимаю, что рубашка будет подарком, но буду ли я ее носить или она будет висеть в шкафу и я буду иногда доставать ее и смотреть — не знаю.

Ольга Рыжикова, певица:

Самое главное — найти своего дизайнера. Это как с песней: нашел своего композитора — и всё, и хит, и запелось.

Денис Дудинский пришел на показ в костюме, сшитом в Стамбуле, однако он в полном восторге от работ белорусских дизайнеров.

Денис Дудинский, певец, телеведущий:

Самое «вау» — работать с нашими дизайнерами — просто потрясающе, просто чудо!

Как правильно работать с белорусскими дизайнерами, рассказала сама виновница мероприятия Зина Федюнина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Зина Федюнина, дизайнер:

Каждый должен выбирать одежду по себе. Бывает, говорят: «Как хорошо смотрится, мне бы такое». Зачастую это совершенно неверный подход к выбору одежды.

Виктор Максимков, продюсер:

Это очень отражает мое состояние, мой внутренний мир, потому что я романтически настроенный человек, хотя с виду иногда кажусь циничным, но просто в XXI веке приходится быть таким.