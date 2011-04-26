Женские тренчи и женские плащи

Тренч не только удобен, практичен и всепогоден, но еще и грамотно завершает образ, придает неповторимую стильность. Тренч давно стал благородным must-have нашей гардеробной. А в этом сезоне тренч претендует даже на самодостаточность. Стоит лишь накинуть тренч на обнаженное тело или легкую комбинацию. Дизайнеры предлагают и такой вариант.

Алена Попова, стилист:

Это удлиненный пиджак, средней длины, двубортный, с классическим средним воротником. Верхняя пуговица делает воротник глухим. Конечно, это пояс на пряжке. И наличие карманов.

Обратите внимание: накладные карманы менее практичны. Есть соблазн их наполнить. А это может изрядно подпортить внешний вид.

Тренч, как и вся мода, изменяется согласно требованиям модниц. Востребованные силуэты и цвета тканей моментально оказываются на рабочих столах дизайнеров.

Алена Попова, стилист:

Я покажу вам вот такой плащ. Он скопирован с тренча. Понятно, что у него есть вариации.

Вот глухая застежка, двубортность, широкий ремень. Яркое отличие – рукав-реглан.

Актуальны тренчи не только классической длины (чуть выше или ниже колена), но и укороченные. Яркие цвета делают их выигрышным решением в выборе верхней одежды для теплого сезона.

Алена Попова, стилист:

Здесь вы тоже угадываете силуэт тренча. Силуэт перекликается с силуэтом кимоно. Элемент двубортности присутствует у этого тренча.

Плащи менее практичны и универсальны, но среди них тоже есть идеальные варианты для настоящих модниц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Начнем со спортивного образа.

Алена Попова, стилист:

Это пиджак-плащ, укороченный, у которого спортивный вид, но и элегантный вид.

Производитель дополнил его важным аксессуаром, которые лишает нас головной боли, что подобрать к пиджаку.

Если под этот пиджак вам не захочется надевать джинсы, а нечто более элегантное, то он тоже подойдет.

Присмотревшись к оттенку, не переборщите с подходящим сюда жемчугом. Он может коварно превратить вас из элегантной барышни в причудливую клоунессу.

А этот плащ, пожалуй, не заменит ни один тренч. В нем все по-особенному. Он выполнен в тенденции over size. Иначе говоря, вещь имеет чуть больший, нежели необходимо, размер.

Алена Попова, стилист:

Объемность и графичность она, может быть, и к лучшему.

Если вам не хватает комфорта и тепла, такой плащ позволит надеть под себя пуловер потолще. А приспущенная линия плеча корректирует недостатки верхней части фигуры.

Тренчи и плащи выверены для человеческой фигуры, отработаны в плане силуэта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В них сосредоточены элегантность, универсальность и красота.

Они созданы для ежедневной носки и способны добавить в образ ту мелодию изысканного вкуса, которую вы никогда не устанете напевать.