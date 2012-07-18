Дизайнер Ольга Осипенко: Проблема моды в Беларуси в том, что мы не можем удержать креативных дизайнеров

Новости Беларуси. Модельер Ольга Осипенко известна в Беларуси, как создательница авторского бренда «Fashion-Design by Olga Osipenko», широко представленного в крупных магазинах и торговых центрах г. Минска, Витебска, Рогачёва, Новополоцка, Борисова. Основное направление творческой деятельности Ольги – «Модный дизайн», создание одежды, подходящей по цене и качеству для активных и стильных девушек. В год компания выпускает 4 коллекции: 2 основные и 2 межсезонные. Информация о новостях компании, акциях и распродажах регулярно обновляется на официальном сайте компании и на страницах бренда в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook). В эксклюзивном интервью корреспонденту ctv.by Ольга Осипенко рассказала о модных тенденциях этого лета.

Ольга Осипенко, дизайнер:

Как говорила всемирно известная модельер Коко Шанель, чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться. Мода этого лета позволяет быть всегда разной. В тренде сезона чистая акварельная палитра и образы цветущего сада. Живописные тона для рисунков с чётким, мелким изображением цветов. Такой вариант безупречно подойдёт для пляжных сарафанов, лёгких туник. Даже в джинсах сегодня присутствует мелкий цветок.

Дизайнер утверждает, что ей интересна любая тема из сферы моды и стиля. Она охотно поделится советом о том, что носить в следующих сезонах, о последних тенденциях и новинках в мире моды. Всегда с удовольствием отвечает на вопросы журналистов, касающиеся одежды, дизайна и модных тенденций в целом.

Ольга Осипенко, дизайнер:

Романтические, зыбкие оттенки подойдут для создания современных острых силуэтов. Это классический костюм, или юбка карандаш с блузкой из шифона. Для комфортного отдыха на природе подойдут комплекты одежды из натуральных тканей хлопка, льна и шелка. Идеальная цветовая гамма: разбелённая палитра. Настоящий хит этого сезона – свежие, яркие, позитивные цвета. Это цвет лайма, коралла и, безусловно, все оттенки фиолетового. Популярны рисунки в стиле ретрообоев и столового фарфора. Одна из тенденций – присутствие белизны, если весь комплект белый, его можно дополнить черным поясом или брошью.

Морской стиль необычайно популярен в этом сезоне. Бело-синяя полоска приветствуется сегодня повсюду. Морской может быть классическая тельняшка, морская полоска послужит оригинальной отделкой воротника и рукавов. Если модницу раздражает мерцание белых и синих цветов, можно ограничиться двумя-тремя голубыми мазками на белом фоне рукавов или ворота.

Ольга Осипенко, дизайнер:

Морское настроение – это не просто сине-бело-красная полоска, а впечатления, от моря и подводного мира. Самый удобный тренд –пижамный стиль, он позволяет чувствовать себя комфортно на вечеринках и пляже. Почти везде, кроме офиса. Прозрачные и полупрозрачные вещи подойдут для офиса и вечерних выходов в жаркую погоду.

Моду нельзя назвать модой, если её не носят на улице, отмечала Коко Шанель. Белорусским дизайнерам нужно создавать одежду, которая будет востребована. Если дизайнер-модельер не продается (т.е. его изделия не покупают), то это не дизайнер, а дилетант, уверена Ольга Осипенко.

Ольга Осипенко, дизайнер:

Проблема моды в нашей стране в том, что мы не можем удержать креативных дизайнеров. Нашим предприятиям необходимо открывать новые имена, предлагать сотрудничество молодым дизайнерам, которые не могут позволить себе организацию собственного производства, создавать авторские коллекции в рамках тех же предприятий. Будущее белорусской моды – за новыми именами. К слову, для того, чтобы у отечественного дизайна появилось своё неповторимое лицо, непременно нужно «заработать» так называемое резюме за границей. Способы по достижению этой цели могут быть разными, но, на мой взгляд, участие в неделях моды в Милане, Париже и других престижных мировых показах – наиболее эффективный. Белорусская мода может удивить покупателей дизайном и качеством исполнения.

Справка ctv.by

Профессиональная карьера Ольги началась с прохождения стажировки в Польше. Тогда 19-летняя девушка работала над продукцией известной линии Reserved. Творческий дебют состоялся на конкурсе авангардной моды «Мамонт», будучи студенткой первого курса, Осипенко получила специальный приз жюри. Ольга признаётся, что создание одежды для неё – очень быстрый и лёгкий процесс, который занимает гораздо меньше времени, чем организация и мониторинг продаж коллекции. Из интереса дизайнер проанализировала свой рабочий день, в результате пришла к выводу: около 80% рабочего времени составляет деятельность, так или иначе связанная со сбытом продукции.