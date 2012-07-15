Летний макияж: мастер-класс по подбору средств, цвета и нанесению от визажиста Татьяны Седовой

Макияж этого лета выглядит скромнее прошлогоднего буйства красок на лице. Но если прошедшая зима предлагала нам совсем уж блеклый мейк-ап, то солнечный сезон все-таки добавил к нему сочные оттенки. Но не прячьте за плотными ставнями косметики натуральную, природную красоту, а лишь подчеркните ее минимальными средствами.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Основными тенденциями летнего макияжа являются безупречный тон лица и румянец. Брови должны быть естественно широкими. Что касается цвета теней, то они могут быть разными: как естественными, так и яркими.

Тон лица этим летом подразумевает светлые оттенки. Поэтому отложите подальше тяжелые пудры, плотные тональники и тем более всевозможные автозагары. Главный тренд – так называемая «фарфоровая кожа». Бледный вид лица в летний период разрешается разбавить небольшим количеством румян натуральных нежных оттенков.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Для безупречного тона лица надо подготовить специальной базой – праймером, а потом нанести тональный флюид. Он более легкий для летнего времени. Все средства должны быть с солнцезащитным фактором не меньше 15.

Чтобы покрытие выглядело естественно, наносим средства при помощи пальцев по массажным линиям. Если на коже нет явных изъянов, вместо флюида можно использовать еще более легкие дневные средства с тональным эффектом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Для достижения матового финиша покрываем прозрачной легкой пудрой, которая создает вуаль на лице и фиксирует флюид.

После нанесения прозрачной пудры приступаем к макияжу глаз и бровей.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Как я уже говорила, основной тренд – это широкие брови, поэтому подчеркнем серыми тенями, матовыми.

Учитывайте, что цвет бровей должен максимально соответствовать цвету волос. Если для макияжа бровей вы используете карандаш, то тщательно растушевывайте его.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Далее наносим румяна на яблочки щек. Розовый оттенок подчеркнет загар.

Улыбнувшись, наносите румяна на выступающие области щек и растушевывайте «восьмеркой» к вискам.

А затем берем палетку с тенями для глаз. Выбирайте матовые оттенки – в моде светло-зеленые, синеватые и песочные тона. Беспроигрышный вариант – светло-серая гамма. Самые светлые тени наносим на центр верхнего века и тщательно растушевываем.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Летний макияж предполагает нанесение легких текстур, полупрозрачных, чтобы вам было комфортно в течение всего дня.

Делаем несколько аккуратных штрихов светлыми тенями и на нижних веках, у внутренних уголков глаз.

А по ресничному краю проводим линию черной подводкой. Летом это средство эффективнее карандаша, поскольку более устойчиво к жаркой погоде и воздействию влаги. Для вечернего макияжа будут актуальны кокетливые «стрелки» восточных красавиц. В дневном варианте достаточно лишь подчеркнуть линию роста ресниц.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Все текстуры должны быть водостойкими, поэтому используем водостойкую тушь.

Мнения стилистов по поводу туши в этом сезоне диаметрально противоположны. Одни настаивают на объемных и пушистых ресницах. Другие предлагают вообще отказаться от использования туши. Такой радикализм, впрочем, требует идеального мастерства в нанесении специфического мейк-апа, так что мы не будем настаивать на таких экспериментах. Наносим тушь и на нижние реснички и приступаем к макияжу губ.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

В данном случае мы будем делать акцент на губы. Будем применять яркий блеск, который подчеркнет индивидуальность.

Сначала прорисовываем контур при помощи карандаша, затем используем блеск сочного оттенка. Не используйте стойкие помады – они под солнцем могут сильно пересушить губы. Оптимальный вариант – помады с увлажняющим эффектом или блеск. А цвет губ летом может быть любым, вплоть до синих или кислотных оттенков, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

При выборе летнего макияжа мы должны останавливаться на одном акценте – либо яркие глаза, либо яркие губы. Глаза должны быть матовыми, губы могут быть и глянцевые, и матовые.

Завершаем макияж нанесением бронзирующей пудры.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Она должна быть как вуалька, как будто солнце еле-еле коснулось личика.

Темной пудрой слегка касаемся также крыльев носа и – пара штрихов на скулах.

У нас получился лаконичный, но завершенный мейк-ап, который сохранит свое идеальное состояние даже под палящими лучами солнца. В течение дня можете пользоваться матирующими салфетками или освежать лицо термальной водой.