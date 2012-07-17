На конкурсе «Мисс Мира» белоруска Юлия Скалкович выступит в наряде от белорусских дизайнеров

Новости Беларуси. На конкурсе красоты «Мисс Мира» Беларусь представит победительница национального конкурса красоты Юлия Скалкович. Финалистку определят 18 августа в городе Ордос, Внутренняя Монголия (КНР). Юлия уже улетела в Китай, чтобы побороться за очередной титул.

Участниц конкурса ожидает насыщенная программа: экскурсионные туры, полуфинальные отборы, пресс-конференции, торжественные приемы, фотосессии и ежедневные репетиции. У членов жюри будет достаточно времени для того, чтобы оценить не только внешние данные, но и выявить скрытые таланты конкурсанток. За корону главной красавицы будут бороться 122 девушки.

На конкурсе Юлия исполнит национальный танец, стилизованный наряд для которого создан белорусскими дизайнерами – сёстрами Парфенович. Багаж красавицы превышает допустимые нормы в 50 кг из-за нарядов, которые она везёт с собой. Тем не менее, в чемодане нашлось место для иллюстрированной книги о Беларуси на трёх языках, которую красавица преподнесёт организаторам конкурса в качестве сувенира.

Тамара Гончарова, директор модельного агентства «Тамара», член жюри конкурса «Мисс Беларусь-2012»:

В мире популярны брюнетки с зелёным глазами и белой кожей. Ещеё до финала конкурса «Мисс Беларусь» Юля обратила моё внимание своими фотографиями – у девушки взгляд, от которого невозможно оторваться. Для модели это важно. В ней есть шарм, харизма, желание работать и развиваться. Это те критерии, которые помогут девушке покорить международные конкурсы.

Белорусским участницам на конкурсе красоты «Мисс Мира» ни разу не удавалось выйти в полуфинал. Корона и приз в $280 тысяч достаётся латино- и афро-девушкам. На этом конкурсе они берут первые места чаще, чем представительницы Европы и Азии.

Ещё одна особенность «Мисс Мира» – жюри, состав которого почти не меняется десятилетиями. К слову, конкурс вырос из частного показа купальников.

Во время подготовки к финальному шоу будут определены победительницы в следующих номинациях: «Мисс пляж», «Мисс спорт», «Мисс талант», «Мисс топ-модель», «Мисс благотворительность» и «Мисс мультимедиа».

Номинация «Мисс мультимедиа» на конкурсе красоты фигурирует впервые. Каждая участница ведёт блог, в котором сможет не только размещать фотографии и публикации, но и отвечать на вопросы поклонников. Проголосовать за белорусскую красавицу можно на официальном сайте конкурса «Мисс Мира» www.missworld.com. Количество голосов будет учитываться при выборе победительницы в этой номинации.

Справка ctv.by

Юлия, студентка четвёртого курса Брестского государственного технического университета по специальности «архитектура». Руководствуясь современными архитектурными тенденциями, девушка мечтает построить заведение, возможно, музейный комплекс, который отразит своей формой белорусский характер и менталитет. Она свободно владеет четырьмя языками: русским, белорусским, английским и немецким. Хобби: кулинария, дизайн и декоративно-прикладное искусство, живопись. Любимые цветы: орхидеи.