Дизайнер Юлия Латушкина о своей новой коллекции: У Беларуси очень много общего с Шотландией!

В этом году белорусская дизайнер Юлия Латушкина представила свою новую модную коллекцию осень-зима 2012-2013 «Скандинавская сага». Об истории коллекции дизайнер рассказала в программе «Утро» на СТВ.

Юлия Латушкина, дизайнер:

На такую идею для коллекции меня натолкнул фильм «Храброе сердце». Все его посмотрели в своё время, а я пропустила момент выхода этого фильма. Я в своём творчестве интересуюсь шотландской клеткой, вот мне друзья и посоветовали посмотреть этот фильм. И после просмотра у меня пошёл поток мыслей – я не смогла остановиться. Я стала искать дальше. Не остановилась на скандинавских мотивах, а захватила ещё и шотландские. Таким образом, в скандинавские костюмы я внесла дух Шотландии через узор – клетку.

Цвета и узоры коллекций Юлии неслучайны. Даже, казалось бы нам, обычная клетка – целая наука.

Юлия Латушкина, дизайнер:

В Шотландии клетки различаются пофамильно. В моей коллекции представлены разные рапорты (повторяющиеся части рисунка) клеток. Это говорит о том, что в Шотландии по родам отличались непосредственно рапорты, а также цвета и линии клеток.

К тому же, Юлия находит много общего между шотландскими и белорусскими мотивами.

Юлия Латушкина, дизайнер:

У нас есть очень много общего с Шотландией! Если воспроизвести традиционный белорусский женский костюм, то можно увидеть, что основной акцент – плиссированная юбка в клеточку с белой рубахой.

Что для дизайнера история? С одной стороны, он должен её владеть. А с другой – он, как творческая натура, имеет право фантазировать.. . Хотя бы на тему истории!

Юлия Латушкина, дизайнер:

Я склонна к тому, что история - это то, что было. Мы на сегодняшний день можем её только перерабатывать и дополнять. И нам дана возможность иметь дело с теми историческими костюмами, которые мы видели на протяжении прошедших веков. Это основа.

Одни вещи предназначены для того, чтобы выглядеть в них стильно, модно, сексуально – как кому угодно. А другие – чтобы чувствовать себя комфортно. Бывает, что одно другому не мешает.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Я не хочу рассматривать моду, как сексуальный объект. Мне кажется, мода это то, что должно быть носибельным и удобным. Есть определённое количество людей, которые смогут чувствовать себя сексуально в одежде из моей новой коллекции, но это их внутренний дух. Я в коллекцию «Скандинавская сага» не вкладывала никаких эротических смыслов. Просто наш мир сейчас стоит на таком пороге, когда мужчины обувают каблуки, когда мужчина танцует женскую пластику, когда они одевает юбки. И если мы попадём на неделю моды в Париж, то увидим, что там мужчина в юбке - это в порядке вещей. Конечно, если это мужская юбка, а не женская юбка-карандаш.

Но одно дело прийти в юбке на Неделю моды, а другое – ходить в ней в повседневной жизни...

Юлия Латушкина, дизайнер:

Никто и не говорит, что в юбке мужчине нужно ходить постоянно. Но есть определённые сферы, где это воспринимается нормально. Больше к такому стилю склонны люди из сферы изобразительных искусств, модели, а не работники офисов. Мы не говорим о том, что нужно выходить в город так, как это показано на подиуме. Просто шоу есть шоу. Оно должно быть интересным и нескучным.

Есть ли сейчас тенденции к фольклорным мотивам в дизайне?

Юлия Латушкина, дизайнер:

Фольклор всегда популярен. Какого бы мы дизайнера не взяли, он рано или поздно обращается к теме фольклора. Моя преподавательница говорила, что у дизайнера должно быть то, что выражает его сущность – национальную принадлежность. Возьмём, к примеру, Вячеслава Зайцева – он известен практически благодаря русским мотивам, которые он поднял на новый уровень. Я надеюсь, что и у нас в стране появятся дизайнеры, которые займутся непосредственно белорусским орнаментом. Я же сама пока к белорусской тематике не готова.