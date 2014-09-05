23-летняя дочь модельера Юдашкина вышла замуж за внука актрисы Людмилы Максаковой

Новости Беларуси. Галина, дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина, вышла замуж. Ее избранником стал внук актрисы Людмилы Максаковой – Петр.
3 сентября состоялась гражданская церемония бракосочетания. Большое свадебное торжество назначено на лето будущего года.
Галина (в Instagram):
Мы расписались 3 числа! И только сегодня можем объявить официальный день свадьбы! Это 6 июня 2015 года!!!! Мы очень счастливы!
Петр Максаков – внук актрисы Людмилы Максаковой. Он закончил МГИМО, учился в Вашингтоне и в Лондоне. Сейчас молодой человек готовит к запуску собственный IT-проект.
Роман Галины и Петра развивался стремительно. Они познакомились в прошлом году. И уже спустя несколько месяцев объявили о помолвке.
Отец Галины в одном из интервью признался: о том, что дочь счастлива с новым бойфрендом, узнал из социальных сетей.
Познакомившись с Петром, дизайнер и его супруга одобрили выбор Галины. Не исключено, что именно Валентин Юдашкин сошьет дочери эксклюзивный наряд для предстоящего торжества.
Если бы Валентину Юдашкину предложили разработать дизайнерский образ для Минска, что бы он сделал? И что думает кутюрье о том, как одеваются белорусы? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из видео.