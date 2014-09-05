23-летняя дочь модельера Юдашкина вышла замуж за внука актрисы Людмилы Максаковой

Новости Беларуси. Галина, дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина, вышла замуж. Ее избранником стал внук актрисы Людмилы Максаковой – Петр.

3 сентября состоялась гражданская церемония бракосочетания. Большое свадебное торжество назначено на лето будущего года.

Галина ( в Instagram ):

Мы расписались 3 числа! И только сегодня можем объявить официальный день свадьбы! Это 6 июня 2015 года!!!! Мы очень счастливы!

Петр Максаков – внук актрисы Людмилы Максаковой. Он закончил МГИМО, учился в Вашингтоне и в Лондоне. Сейчас молодой человек готовит к запуску собственный IT-проект.



Роман Галины и Петра развивался стремительно. Они познакомились в прошлом году. И уже спустя несколько месяцев объявили о помолвке.

Отец Галины в одном из интервью признался: о том, что дочь счастлива с новым бойфрендом, узнал из социальных сетей.

Познакомившись с Петром, дизайнер и его супруга одобрили выбор Галины. Не исключено, что именно Валентин Юдашкин сошьет дочери эксклюзивный наряд для предстоящего торжества.