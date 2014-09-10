Кошка модельера Карла Лагерфельда запустила собственную линию косметики

Новости Германии. Кошку немецкого модельера Карла Лагерфельда называют самой богатой кошкой в мире. За Чупетт ухаживают три горничных, которые записывают каждый ее шаг в специальный дневник. У нее есть свой самолет. А питается кошка за одним столом с хозяином. Как говорят, у богатых – свои причуды.

Недавно кошка запустила собственную линию косметики.

Питомец стал лицом японского бренда Shu Uemura. Коллекция состоит из пудры, румян, нескольких видов блесков для губ, теней, щипцов для завивки волос, очищающих масел для лица, наборов кисточек, косметички и множества видов накладных ресниц со стразами и перьями.



Представители компании уверяют: с помощью этого набора женщина сможет сделать себе «кошачьи глазки». Сообщается, что новую линию косметики презентуют в канун Рождества.

Модельер встретил Чупетт два года назад.

Батист Джиабикони – один из самых высокооплачиваемый мужчин-моделей в мире – попросил Лагерфельда присмотреть за своей любимицей, пока он будет в отъезде. За это время Карл настолько подружился с кошкой, что уговорил Батиста отдать ее. С тех пор они неразлучны.



Кстати, в мире миллионы людей растят детей и содержат домашних животных. Действительно, и те, и другие чаще всего хорошо уживаются вместе, отлично ладят между собой, а их отношения со временем перерастают в настоящую дружбу. К сожалению, не все взрослые столь лояльны к появлению в доме домашних животных. Иногда детям годами приходится упрашивать родителей завести питомца. Но взвалить на себя дополнительный груз забот и хлопот готовы далеко не все. Меж тем пользы от общения детей с животными гораздо больше, чем пресловутых проблем. Так в чем польза? Подробности вы узнаете из видео.