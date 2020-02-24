Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года

Эта весна будет одета в тотал-беж и закружит в вальсе цветов. Время обновляться и собирать шлейф улыбок на улицах города. Ольга Денисова, стилист:

Очень модные достаточно яркие цвета – красный, лимонный, желтый, лавандовый, белый и цвет фуксии.

Ольга Жадеева, главный редактор белорусского медиапортала о моде:

Институт цвета Pantone объявил, что 2020 год пройдет под знаком синего цвета. Этот цвет с психологической точки зрения заряжен на спокойствие, надежность, он вызывает ассоциации с вечерним небом, которое так приятно созерцать.

«Зеленая тема» вывела на пьедестал экокожу. Причем, в этом сезоне «бьет бит» не только косуха в стиле гранж, но и свободный костюм в духе хип-хоп. Пару массивных цепей и вы звезда стритстайла.

Весеннюю музу дизайнеры нашли на викторианских портретах. Объемные рукава из органзы сделают эффектными не только блузы и платья, но даже пальто. Ольга Жадеева:

Дизайнеры уделили большое внимание рукавам. Это могут быть рукава-фонарики, буфы, рукава, которые расширяются внизу.

Ольга Денисова:

Любят объединять ряд трендов в одном. Это как пример цветочного платья с объемным рукавом.

Маст-хэв весны – тренчи, брючные костюмы и дождевики. Причем, россыпи жемчуга не будут лишними. Добавят фэшена и настроят будни на новую волну.

Ольга Денисова:

Один из трендов брюк – брюки в форме палаццо. Это длинные широкие струящиеся брюки из различных материалов. Они стильно смотрятся и с каблуком, и со спортивной обувью, плюс ко всему это более комфортный и удобный образ.

Ольга Жадеева:

Оборки правят балом. Они становятся более драматичными. Это не те оборки, которые есть на детских платьицах. Они могут быть вертикальными, из плотной ткани и держать форму. Я рекомендую их вводить в свой гардероб и наслаждаться тем эффектом, которые они произведут.