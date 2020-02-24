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Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года

24 февраля 2020 08:06
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Эта весна будет одета в тотал-беж и закружит в вальсе цветов. Время обновляться и собирать шлейф улыбок на улицах города.

Ольга Денисова, стилист:
Очень модные достаточно яркие цвета – красный, лимонный, желтый, лавандовый, белый и цвет фуксии.

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-1

Ольга Жадеева, главный редактор белорусского медиапортала о моде:
Институт цвета Pantone объявил, что 2020 год пройдет под знаком синего цвета. Этот цвет с психологической точки зрения заряжен на спокойствие, надежность, он вызывает ассоциации с вечерним небом, которое так приятно созерцать.

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-4

«Зеленая тема» вывела на пьедестал экокожу. Причем, в этом сезоне «бьет бит» не только косуха в стиле гранж, но и свободный костюм в духе хип-хоп. Пару массивных цепей и вы звезда стритстайла. 

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-7

Весеннюю музу дизайнеры нашли на викторианских портретах. Объемные рукава из органзы сделают эффектными не только блузы и платья, но даже пальто.

Ольга Жадеева:
Дизайнеры уделили большое внимание рукавам. Это могут быть рукава-фонарики, буфы, рукава, которые расширяются внизу.

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-10

Ольга Денисова:
Любят объединять ряд трендов в одном. Это как пример цветочного платья с объемным рукавом.

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-13

Маст-хэв весны тренчи, брючные костюмы и дождевики. Причем, россыпи жемчуга не будут лишними. Добавят фэшена и настроят будни на новую волну.  

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-16

Ольга Денисова:
Один из трендов брюк брюки в форме палаццо. Это длинные широкие струящиеся брюки из различных материалов. Они стильно смотрятся и с каблуком, и со спортивной обувью, плюс ко всему это более комфортный и удобный образ.

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-19

Ольга Жадеева:
Оборки правят балом. Они становятся более драматичными. Это не те оборки, которые есть на детских платьицах. Они могут быть вертикальными, из плотной ткани и держать форму. Я рекомендую их вводить в свой гардероб и наслаждаться тем эффектом, которые они произведут.

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-22

Расцветайте вместе с весной и находите новые ключи для своего стиля.

Костюм в духе хип-хопа и объёмные рукава. Тренды весны 2020 года-25

# Мода # Мода # Ольга Денисова # Ольга Жадеева # Фотофакт # Стиль

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