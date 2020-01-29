Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году

Прошли времена, когда украшения дополняли. Сейчас они создают образ. Солнца будням добавят серьги из стразовых лент. Серебряные переливы оживят офисный костюм и повседневный свитер. А после работы сделают звездой вечеринки.

Наталья Павловская, дизайнер аксессуаров:

Основным девизом 2020 года является лозунг – экспериментируй, поэтому все, что вы не придумаете, будет актуально. Во-первых – это асимметрия. Уже который сезон она шествует по подиумам.

Еще основной тренд – одиночная серьга. Конечно, это должна быть массивная и объемная сережка, которая возьмет все внимание образа на себя.

Ощутить сафари и добавить градуса наряду помогут украшения в виде животных и рептилий. Анималистика завоевала сердца дизайнеров и модниц.

Никогда не сойдет с пьедестала элегантный жемчуг. Правда, новая волна весьма современна. Ольга Денисова, стилист:

Жемчуг в моде крупный, асимметричный, в сочетании с золотом либо с серебром.

Еще такой новый формат, как хлопковый жемчуг – это материал, который напоминает собой жемчужины и является большим по размеру, но очень легким и удобным для ношения, потому что он не натягивает уши.

Новый год хоть и принес с собой новые тенденции, но без массивных цепей из 90-ых и чокеров из викторианской эпохи не обойдется ни одна модница.

Причем, чем крупнее будет сверкать ожерелье на груди, тем лучше. Можно смиксовать несколько колье, запутаться в тонких цепочках с медальонами-кулонами. Одним словом, добавить немного хип-хопа.

Наталья Павловская:

Сейчас актуальны изделия из пластика, но со своей изюминкой. Отдавайте предпочтение ярким аксессуарам, которые будут привлекать к себе внимание.

Также остаются в тренде украшения из металла. Это может быть либо какая-то геометрия, либо металлические цветы. Сейчас дизайнеры акцентируют свое внимание на украшении, как на искусстве.

Жемчужные заколки на локонах в 2020 году сменят банты Шанель, широкие бархатные обручи и роскошные ободки, как у диснеевских принцесс. Главное – подбирать украшения под свою природную палитру и стиль.