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Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году

29 января 2020 08:17
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Прошли времена, когда украшения дополняли. Сейчас они создают образ. Солнца будням добавят серьги из стразовых лент. Серебряные переливы оживят офисный костюм и повседневный свитер. А после работы сделают звездой вечеринки.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-1

Наталья Павловская, дизайнер аксессуаров:
Основным девизом 2020 года является лозунг экспериментируй, поэтому все, что вы не придумаете, будет актуально. Во-первых это асимметрия. Уже который сезон она шествует по подиумам.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-4

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-6

Еще основной тренд одиночная серьга. Конечно, это должна быть массивная и объемная сережка, которая возьмет все внимание образа на себя.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-9

Ощутить сафари и добавить градуса наряду помогут украшения в виде животных и рептилий. Анималистика завоевала сердца дизайнеров и модниц.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-12

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-14

Никогда не сойдет с пьедестала элегантный жемчуг. Правда, новая волна весьма современна.

Ольга Денисова, стилист:
Жемчуг в моде крупный, асимметричный, в сочетании с золотом либо с серебром.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-17

Еще такой новый формат, как хлопковый жемчуг это материал, который напоминает собой жемчужины и является большим по размеру, но очень легким и удобным для ношения, потому что он не натягивает уши.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-20

Новый год хоть и принес с собой новые тенденции, но без массивных цепей из 90-ых и чокеров из викторианской эпохи не обойдется ни одна модница.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-23

Причем, чем крупнее будет сверкать ожерелье на груди, тем лучше. Можно смиксовать несколько колье, запутаться в тонких цепочках с медальонами-кулонами. Одним словом, добавить немного хип-хопа.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-26

Наталья Павловская:
Сейчас актуальны изделия из пластика, но со своей изюминкой. Отдавайте предпочтение ярким аксессуарам, которые будут привлекать к себе внимание.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-29

Также остаются в тренде украшения из металла. Это может быть либо какая-то геометрия, либо металлические цветы. Сейчас дизайнеры акцентируют свое внимание на украшении, как на искусстве.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-32

Жемчужные заколки на локонах в 2020 году сменят банты Шанель, широкие бархатные обручи и роскошные ободки, как у диснеевских принцесс. Главное – подбирать украшения под свою природную палитру и стиль.

Хлопковый жемчуг и серьги в виде рептилий. Какие ещё украшения модно носить в 2020 году-35

Наталья Павловская:
Единственное, на что стоит обратить внимание, это на рост. Пропорции могут теряться, когда у вас массивные украшения на небольшой рост.

Ольга Денисова:
Есть такое правило: если мы добавляем какой-то массивный аксессуар, то остальная часть должна быть более уравновешенной.

# Мода # Мода # Наталья Павловская # Ольга Денисова # Фотофакт # Стиль

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