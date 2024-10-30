Действительно ли искусственный мех можно назвать экологичным? Выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм

В 2010 году экоактивисты, стилисты и инфлюенсеры начали крестовый ход против натурального меха. Под их натиском стали закрываться модные дома, переделывать коллекции, а в Европе закрылись даже несколько ферм. Искусственный мех производится из синтетических материалов и это вызывает большое беспокойство у экологов. Такое производство загрязняет окружающую среду, отравляя почву и воду. Для понимания: одна шуба разлагается 100 лет, столько же сколько и пластиковая бутылка. На ток-шоу «Точки над i» выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм.

Екатерина Дубоенко, дизайнер, стилист:

На самом деле, реально двойные стандарты. Звучит красиво, а по факту замкнутый круг. Все равно страдают животные, только уже не от модниц, а от искусственного меха, который долго разлагается.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Но все-таки натуральный мех – это не гуманно, согласитесь? Животных приходится убивать.