Действительно ли искусственный мех можно назвать экологичным? Выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм
В 2010 году экоактивисты, стилисты и инфлюенсеры начали крестовый ход против натурального меха. Под их натиском стали закрываться модные дома, переделывать коллекции, а в Европе закрылись даже несколько ферм. Искусственный мех производится из синтетических материалов и это вызывает большое беспокойство у экологов. Такое производство загрязняет окружающую среду, отравляя почву и воду. Для понимания: одна шуба разлагается 100 лет, столько же сколько и пластиковая бутылка. На ток-шоу «Точки над i» выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Гости, что вы думаете насчет производства?
Екатерина Дубоенко, дизайнер, стилист:
На самом деле, реально двойные стандарты. Звучит красиво, а по факту замкнутый круг. Все равно страдают животные, только уже не от модниц, а от искусственного меха, который долго разлагается.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Но все-таки натуральный мех – это не гуманно, согласитесь? Животных приходится убивать.
Татьяна Ефремова, дизайнер:
Я могу понять людей, которые веганы, носят все искусственное и говорят о том, что это не хорошо. У них хотя бы есть концепт и четкая позиция. А все остальные, которые по всему миру едят мясо и не хотят использовать продукт, которые остается после того как вы съели мясо. Мне кажется, это нормально после этого пускать в дальнейшую переработку, чтобы не было отходов.
Подробности в видео.
*На правах рекламы.