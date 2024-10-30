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Действительно ли искусственный мех можно назвать экологичным? Выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм

30 октября 2024 15:59
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В 2010 году экоактивисты, стилисты и инфлюенсеры начали крестовый ход против натурального меха. Под их натиском стали закрываться модные дома, переделывать коллекции, а в Европе закрылись даже несколько ферм. Искусственный мех производится из синтетических материалов и это вызывает большое беспокойство у экологов. Такое производство загрязняет окружающую среду, отравляя почву и воду. Для понимания: одна шуба разлагается 100 лет, столько же сколько и пластиковая бутылка. На ток-шоу «Точки над i» выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм.

Действительно ли искусственный мех можно назвать экологичным? Выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм-2

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Гости, что вы думаете насчет производства?

Действительно ли искусственный мех можно назвать экологичным? Выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм-4

Екатерина Дубоенко, дизайнер, стилист:
На самом деле, реально двойные стандарты. Звучит красиво, а по факту замкнутый круг. Все равно страдают животные, только уже не от модниц, а от искусственного меха, который долго разлагается.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Но все-таки натуральный мех – это не гуманно, согласитесь? Животных приходится убивать.

Действительно ли искусственный мех можно назвать экологичным? Выяснили, это маркетинговый ход и реальный экоактивизм-6

Татьяна Ефремова, дизайнер:
Я могу понять людей, которые веганы, носят все искусственное и говорят о том, что это не хорошо. У них хотя бы есть концепт и четкая позиция. А все остальные, которые по всему миру едят мясо и не хотят использовать продукт, которые остается после того как вы съели мясо. Мне кажется, это нормально после этого пускать в дальнейшую переработку, чтобы не было отходов. 

Подробности в видео.

*На правах рекламы.

# Алеся Лакина # Михаил Свито # Реклама

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