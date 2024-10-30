Натуральный или искусственный мех? Узнали у дизайнеров, что сейчас в тренде

Натуральный мех был пределом мечтаний многих женщин. Еще каких-то 20 лет назад дама в дорогой шубе вызывала зависть у окружающих. Соболь, куница, песец, эксклюзивные вещи могли позволить себе только избранные. Но времена меняются, и сегодня можно встретить множество женщин в дорогой шубе. По статистике, ежегодно в мире шьется 2-3 миллиона натуральных шуб. Точные цифры, конечно же, зависят от сезона и модных тенденций. Законодателями в меховой индустрии считаются Италия и Китай. Самый популярный мех, конечно же, это норка. Впрочем, и белорусские шубы ценят на мировых аукционах. Натуральный мех – это не просто модный аксессуар, а символ элегантности и статуса. На ток-шоу «Точки над i» узнали как сделать правильный выбор и отличить крашеного кролика от настоящего песца, об этом не только поговорим сегодня в нашей программе.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Так, по данным аналитиков, начиная с 2018 года спрос на меховые изделия падает в среднем на 25% ежегодно. Это как так? Почему? Почему дамы меньше стали покупать шубы?

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Действительно, это мировая тенденция. Это связано с другим мейнстримом – эко-мехом. Но, я думаю, наши прекрасные женщины достаточно быстро разобрались в том, что натуральное это самое лучшее. Так же, как и натуральные ткани, натуральные. Мех – это самый экологичный материал. Плюс, каждая шкурка эксклюзивная, скажем так, и поэтому каждое пальто, оно единственное в своем роде. Очень много сейчас и эко-меха, и, конечно же, снова дизайнеры вернули на подиумы меха. Это большая тенденция, и наряду с искусственными мехами возвращаются и натуральные.

Алеся Лакина:

Вот вы знаете, я сейчас хожу по магазинам, да, в этом сезоне, вообще, достаточно продолжительное время в тренде – леопард. Мне вроде хочется купить, но я понимаю, что в следующем сезоне, возможно, это уже будет не в тренде. Как вы посоветуете поступить?