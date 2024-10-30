Натуральный или искусственный мех? Узнали у дизайнеров, что сейчас в тренде
Натуральный мех был пределом мечтаний многих женщин. Еще каких-то 20 лет назад дама в дорогой шубе вызывала зависть у окружающих. Соболь, куница, песец, эксклюзивные вещи могли позволить себе только избранные. Но времена меняются, и сегодня можно встретить множество женщин в дорогой шубе. По статистике, ежегодно в мире шьется 2-3 миллиона натуральных шуб. Точные цифры, конечно же, зависят от сезона и модных тенденций. Законодателями в меховой индустрии считаются Италия и Китай. Самый популярный мех, конечно же, это норка. Впрочем, и белорусские шубы ценят на мировых аукционах.
Натуральный мех – это не просто модный аксессуар, а символ элегантности и статуса. На ток-шоу «Точки над i» узнали как сделать правильный выбор и отличить крашеного кролика от настоящего песца, об этом не только поговорим сегодня в нашей программе.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Так, по данным аналитиков, начиная с 2018 года спрос на меховые изделия падает в среднем на 25% ежегодно. Это как так? Почему? Почему дамы меньше стали покупать шубы?
Татьяна Ефремова, дизайнер:
Действительно, это мировая тенденция. Это связано с другим мейнстримом – эко-мехом. Но, я думаю, наши прекрасные женщины достаточно быстро разобрались в том, что натуральное это самое лучшее. Так же, как и натуральные ткани, натуральные. Мех – это самый экологичный материал. Плюс, каждая шкурка эксклюзивная, скажем так, и поэтому каждое пальто, оно единственное в своем роде. Очень много сейчас и эко-меха, и, конечно же, снова дизайнеры вернули на подиумы меха. Это большая тенденция, и наряду с искусственными мехами возвращаются и натуральные.
Алеся Лакина:
Вот вы знаете, я сейчас хожу по магазинам, да, в этом сезоне, вообще, достаточно продолжительное время в тренде – леопард. Мне вроде хочется купить, но я понимаю, что в следующем сезоне, возможно, это уже будет не в тренде. Как вы посоветуете поступить?
Екатерина Дубоенко, дизайнер, стилист:
Отношение к Animal Print поменялось. Действительно, уже второй год подряд на пике популярности. Ну, возможно, на сегодняшний день я бы не стала ее покупать. С той точки зрения того, что да, основной пик был в прошлом году. Сейчас много у кого она уже есть. Наверное, лучше лаконичная норка – правильного кроя, цвета, это все-таки лучшая инвестиция. Лиса, безусловно – это даже более трендовая модель, учитывая и цвет. Бургунди с шоколадом – это просто самый актуальный, популярный цвет этого сезона.
Подробности в видео.
*На правах рекламы.