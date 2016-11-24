Что такое женская портупея: как можно и нельзя её носить?

Придуманная в 18 веке как ремень для ношения оружия – сегодня портупея деталь множества модниц по всему миру. Грубые полоски натуральной кожи, скреплённые пряжками и заклёпками выигрышно контрастируют с покатым женским силуэтом и создают часто провокационный, но уж точно, незабываемый образ.

В домашней мастерской Ева и Антоний делают портупеи уже третий год. Экономисты по образованию, предприимчивые молодые минчане нашли свой способ зарабатывать любимым делом и теперь изготавливают кожаные портупеи и сумки на заказ.

На изготовление классической портупеи у профессионалов уходит примерно 1, 5 часа и несколько полосок итальянской кожи.

Портупея пригодится для самых явных образов. Стягивающие тело ремни до неузнаваемости освежат простую футболку. Деловому стилю портупея добавит лоска и дороговизны, а миловидное платье, сдавленное портупеей, гарантировано вызовет ажиотаж среди окружающих.

В современную женскую портупею не поместится пистолет. Но некоторые модели тем не менее функциональны.

А вот с чем стилисты не рекомендуют носить портупею, – это с другими аксессуарами. Портупея настолько самодостаточна, что ни бусы, ни серьги, ни крупные украшения ей попросту не нужны. Главное правило: одевая портупею, позаботьтесь о простом фоне и уберите всё лишнее.