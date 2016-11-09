Латвийский бренд Сoo Сulte: нежность и брутальность, лаконичность и прогрессивность

Нежность и брутальность. Лаконичность и прогрессивность. Латвийский бренд Сoo Сulte в мировой фэшн-индустрии уже 8 лет и очень полюбился модницам за высококачественные материалы, необычную игру фактур и неординарный дизайн.

Пышные юбки из неопрена в духе бэйбидол, стильные наряды из эко-кожи и греческие струящиеся платья с репсовыми лентами стали хитами Сoo Сulte.

Одежду этого бренда часто называют «гостями из будущего». Неудивительно: дизайнеры всегда на шаг впереди, при этом им удается создать универсальные наряды на все случаи жизни.

Так, новая весенняя коллекция на «Неделе моды в Беларуси» порадовала ассиметричными силуэтами и инновационными металлизированными тканями, которые в сочетании с воздушным фатином выглядят просто космически.

Бельевая тема и изысканные платья из атласа, как у кинодив – очень красивый весенний тренд. Элегантный атлас дизайнеры дополняли ажурным кружевом и тонкими брителями из любимой эко-кожи.

Впервые в гардеробе Сoo Сulte появился роскошный бархат насыщенного синего цвета, который идеально подойдет для выходов в свет.

Дизайнерам удалось сделать воздушные летящие платья, словно весенне дыхание и пробуждение. Полупрозрачные ткани, объемная сборка на сетке – оригинальный декор платьев впечатляет! А чувственные вырезы и эффект обнаженного тела добавляют нотки флирта.

Сотрудничество с крупными итальянскими и французскими производителями тканей и мировые технологии вдохновляют дизайнеров на эксперименты со вкусом.

Модно и функционально! На рукава весенних пальто в стиле оверсайз дизайнеры добавили тонкий силикон, что, наверняка, оценят девушки в непогоду! Над цветом коллекции команда Сoo Сulte трудится, как художники над полотнами, чтобы гамма гармонично сочеталась с моделями.

Здесь и нейтральные черно-белые оттенки, благородная пастельная гамма и яркие акценты красного, бордового, синего. Впервые к своему 7-му показу на Неделе моды в Беларуси дизайнеры придумали авторские броши и выпустили собственную линию обуви ручной работы из натуральной кожи и замши! Так что теперь одеваться от Сoo Сulte можно с ног до головы).

Бренд Coo Culte – опытный участник недель моды в Москве, Азербайджане, Риге. Их показы всегда превращаются в невероятное шоу.

Так, на белорусском подиуме модели кружились в весенних платьях под живую музыку, а в финале гости искупались в серебристом дожде.

Сегодня модную одежду от латвийского бренда можно приобрести в Финляндии, Украине, России, Испании, а в Минске – в торговом ценре «Замок» на 3 этаже! Так что стоит поспешить за эксклюзивами к Новогодним праздникам! В этом уверен и Генеральный партнер показа Lamoda – крупнейший интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров на территории СНГ, предлагающий более 2 миллионов товаров и 1000 подлинных мировых брендов.

Живите со вкусом и создавайте свой стиль вместе с Coo Culte!