Что носить этой весной? Стилист о модных тенденциях

Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.

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