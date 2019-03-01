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«На первый план выделились дождевики». Модные тренды весны-2019

01 марта 2019 10:57
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Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.

Что в этом сезоне из верхней одежды в моде?

Наталья Зеневич, стилист:
В этом сезоне актуально то же, что и в предыдущем. Если мы говорим об острых трендах, то сейчас на первый план выделились дождевики. То, что раньше пыльниками называли, такими удобными куртками из плащевки. Сейчас они опять на пике. Они сейчас широкие, удлинённые, прозрачные, как предложил дом моды Шанель и как раз этот элемент гардероба подходит как мужчинам, так и женщинам. Он может быть в цвете хакки, он может быть более приглушённых тонов, может быть в ярких цветах.

«На первый план выделились дождевики». Модные тренды весны-2019 -1

«На первый план выделились дождевики». Модные тренды весны-2019 -3

Леопард сейчас тоже актуален. Он может быть в верхней одежде, в кардиганах, в пальто из искусственного меха. Если приобрели такую шубку или пальто, то можно использовать весной, пока ещё холодно.

Что носить этой весной? Стилист о модных тенденциях

«На первый план выделились дождевики». Модные тренды весны-2019 -6

# Мода в Беларуси # Мода # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

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