«На первый план выделились дождевики». Модные тренды весны-2019

Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.

Что в этом сезоне из верхней одежды в моде?

Наталья Зеневич, стилист:

В этом сезоне актуально то же, что и в предыдущем. Если мы говорим об острых трендах, то сейчас на первый план выделились дождевики. То, что раньше пыльниками называли, такими удобными куртками из плащевки. Сейчас они опять на пике. Они сейчас широкие, удлинённые, прозрачные, как предложил дом моды Шанель и как раз этот элемент гардероба подходит как мужчинам, так и женщинам. Он может быть в цвете хакки, он может быть более приглушённых тонов, может быть в ярких цветах.