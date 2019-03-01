Какие силуэты одежды актуальны весной-2019?

Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.

Какие в этом году силуэты актуальны?

Наталья Зеневич, стилист:

В современной моде стилизуются 70-ые, 80-ые и 90-ые и поэтому мы можем выбирать силуэт из этих десятилетий. Если в 70-ых у нас были полуоблегания с подчёркнутой талией, длина миди, пожалуйста, носите. Если в 80-ых были утрированы плечи, талия, мини, что сейчас опять же актуально, тоже носите. А в 90-ых впервые пик получил как унисекс, как раз прямыми силуэтами оверсайзом, что также актуально. Даже больше надо рассчитывать не на то, что в тренде, а то, что подходит вашей фигуре и вашему образу жизни.

Что носить этой весной? Стилист о модных тенденциях