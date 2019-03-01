«Квадратные носы актуальнее, чем круглые». Какая обувь в моде весной-2019?

Вместе с первым, по-настоящему весенним солнцем, на улицы, по традиции, выходит и мода нового сезона. Куртка или пальто? Замша или кожа? Яркие оттенки или сдержанные цвета? А может, есть возможность сочетать и то, и другое?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – стилист – Наталья Зеневич.

Какая обувь будет модна в этом сезоне?

Наталья Зеневич, стилист:

Сапоги-казаки актуальны, кроссовки, сникерсы на большой, очень устойчивой гипертрофированной, на высокой подошве, в них легко прыгать через лужи, в них не холодно. Также актуально смешение классической обуви со спортивной обувью и уже не секрет, что появилось много оксфордов, челси, брогов с плотной высокой подошвой, чем-то даже напоминающей подошву кроссовок.