«Было ощущение, что я два вагона угля разгрузил»: как сварщик из посёлка стал мастером по маникюру

Выводить узоры на коже – для Павла дело привычное. Но как только затихает звук машинки, тату-мэн берется за пилочку для ногтей.

Говорят, мегаполисы меняют людей. Это про нашего героя. Переехав в столицу, вчерашний сварщик из поселка Чисть стал первоклассным профи нэйл-арта. Помог опыт татуировщика. Мастер «на все руки» прошел квалифицированное обучение и уже около года рисует на ногтях глянцевые шедевры. Павел Сафронов, мастер по маникюру:

Свой первый маникюр я никогда в жизни не забуду. Честно говоря, спина была мокрая, промучил я женщину очень долго, наверное, часов 6 мы с ней воевали. Результат был, женщина осталась довольная. Я не понимал ничего, я отработал, и было ощущение, что я два вагона угля разгрузил.

Мужчина – маникюрщик – модное ноу-хау в нашей стране. Еще совсем недавно отдаваться в руки брутальному властелину гель-лаков осмеливалась далеко не каждая барышня, но всё изменилось. К примеру, Наталья в пятый раз приходит к Паше за цветными трафаретами.

Наталья Андрусевич:

Я когда первый раз увидела, подумала: «Вот это да!». Я решила попробовать, мне понравилось. В силу того, что Паша разносторонняя личность: он художник, татуировщик еще и маникюрщик, у него особое видение всего этого. Мужское мнение, а еще профессиональное насчет маникюра – оно просто бесценное.

Заострить коготки к нему съезжаются десятки модниц – у Павла уже появилась своя клиентская база. И как водится во всех салонах красоты, кабинет нашего героя во время процедуры постепенно превращается в дамский уголок психологической разгрузки.

Павел Сафронов:

Зачастую женщины жалуются на своих мужчин. Я их начинаю поддерживать. Где-то поддерживать, где-то, наоборот, отстаивать мужскую половину. Как психолог, да. Есть клиентка, которая говорит, я прихожу к вам, чтобы зарядиться позитивом. Бывало и такое, что девочки приглашали познакомиться ближе, начать какое-то общение, но нет.

А все потому что, знаток женских рук – закоренелый семьянин. Павел «натачивал» свое мастерство на пальчиках жены, с радостью принимавшей участие в экспериментах креативного супруга. С таким нестандартным для мужчины ремеслом у маэстро ногтевого сервиса выработалась профессиональная привычка.