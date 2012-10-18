Модные тенденции сезона «Осень-Зима 2012»

В этом осенне-зимнем сезоне актуально сочетание разных тканей, однако комбинировать их нужно с умом. Не стоит смешивать очень много фактур и текстур. В погоне за модным образом вы можете получить обратный эффект – наряд будет выглядеть слишком вычурно. Чтобы дополнить его или сделать акцент иногда хватает всего лишь небольшой детали-аксессуара, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анастасия Миранович, дизайнер:

В этом сезоне модны вязаные свитера. Они хорошо сочетаются с шерстяными брюками в клеточку, полосочку, с елочкой. Это будет не лишним в вашем гардеробе. Это свежо и тепло.

Выбирая одежду для создания стильного образа, обратите внимание на ткани с мелким рисунком. Как нельзя кстати будет свободный жакет мужского покроя из шерсти. Он не только хорошо сохранит тепло и согреет в осеннюю непогоду, но и подчеркнет линию талии.

Кожа – еще один модный материал этого сезона. Несмотря на свою холодность, детали и аксессуары из него привлекут к себе не один взгляд. Если дополнять ими ненавязчивую вязаную одежду – статус модника или модницы этой осенью вам обеспечен.

Анастасия Миранович, дизайнер:

Сейчас холодно, поэтому мы стараемся выбирать ткани из натуральных волокон. Это может быть вискоза, шерсть, хлопок. Из шерсти могут быть пошиты как брюки, так и платья.

Одежда этого сезона не только стильная, но, что очень важно, теплая. Натуральные материалы: шерсть, трикотаж, кашемир - окутают вас приятным теплом и сохранят его на протяжении всего холодного осеннего дня. Но для того, чтобы выйти на улицу, конечно же, нужна верхняя одежда. Свободное пальто из натуральной шерсти – неотъемлемая часть модного осеннего образа. На первый взгляд оно кажется слегка большим. Но такой покрой не сковывает движения и в городской суете вы будете чувствовать себя комфортно. А сумка из сочетания мягкой замши и холодной кожи будет гармонировать не только с нарядом, но и с окружающей средой. Такое сочетание создаст осенний контраст.