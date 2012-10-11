Модные тенденции осень-зима 2012-2013 от Белорусского центра моды

Совершить стильный реверанс в прошлый век, примерить игривый образ денди, окунуться в яркую палитру геометрических принтов – такова осенне-зимняя версия дизайнеров Белорусского центра моды.

В своем модном «Калейдоскопе» Эльвира Жвикова поэкспериментировала вдоволь. Ее одежда, словно цветной графический видеоряд, передает яркую палитру полотен художников начала XX века. Даже однотонные пальто и платья у дизайнера не создают впечатление монотонности: контраст матовых и глянцевых фактур придает моделям особый шик. Фэшн-гел Эльвиры Жвиковой этой осенью комфортно чувствуют себя не только в элегантных платьях в стиле ретро.

Эльвира Жвикова, главный художественный руководитель Белорусского центра моды:

Днем она носит в стилистике свингующих 60-х, а вечером одевается в буржуазный бархат. Платья с одной стороны могут показаться такими ностальгическими в духе конца 70-х годов – мягкие складочки от плеча, это платья отрезные по талии, но мне хотелось подчеркнутой женственности. Весь предстоящий сезон будет пронизан темой английского твидового костюма, темой аристократичных видов спорта.

«Прекрасных денди» можно встретить и в коллекции «New town» дизайнера Виктории Колб – тандем английской классики и безбашенных 70-х.

Виктория Колб, дизайнер Белорусского центра моды:

Коллекция для современной модной женщины, которая не боится экспериментировать, любит комфортную одежду. Это клетка, полоска, она никогда не выходит из моды и плюс здесь какие-то абстрактные принты: животные принты, они вообще каждый год сохраняют свои позиции.

Цветовая палитра в коллекциях белорусских дизайнеров довольна теплая, а от нарядов так и веет осенним ароматом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Каковы же трендовые цвета сезона по версии Белорусского центра моды?

Эльвира Жвикова, главный художественный руководитель Белорусского центра моды:

Красный никуда не уходит, только он перестает таким алым быть а-ля коррида и становится более богатым оттенков легкого бордо. Наряду с этим цвет бирюзовый и оттенки зелени. Можно носить все: белое с черным, бежевое с синим, розовый неон с мягким молочным, главное – подчеркнуть ваш стиль, образ.