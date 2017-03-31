Бизнес-диалог Беларуси и Японии. 150 крупных предпринимателей из азиатской страны приедут в Синеокую летом

Новости Беларуси. Беларусь и Япония налаживают бизнес-диалог. Летом в нашу страну приедут 150 крупных предпринимателей из страны Восходящего солнца. В первую очередь их интересуют наш опыт в ведении сельского хозяйства, сфере высоких технологий и приборостроении. Японские партнеры интересуются и тем, как проходит дошкольное воспитание в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Сейчас японцы воспринимают Беларусь как развитую страну на высоком уровне технологий. Мы им показали это на уровне нашего передового дозиметрического оборудования, которое значительно превосходит японское. Сейчас мы постоянно обмениваемся визитами.

Развитию двусторонних связей содействует и межпарламентский диалог. В основном Беларусь поставляет в Японию калийные удобрения, оптику, лазеры и стекловолокно. Налажено сотрудничество в научной и гуманитарной сферах.