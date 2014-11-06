VII Международный фестиваль красоты «Роза ветров Hair-2014» пройдет 6-8 ноября в Минске. В связи с этим событием в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» участники этого фестиваля - Вероника Кватковская, Александр Тоболич, Анна Сидорова, Татьяна Конопелько.
Есть ли некое волнение, за плечами ведь уже немало серьёзных международных конкурсов?
Вероника Кватковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов, организатор Международного фестиваля «Роза ветров»:
Волнение всегда присутствует. Особенно на старте номинации.
Вероника, расскажите в некоторых словах, что это за мероприятие? Который раз оно проводится, насколько оно масштабно?
Вероника Кватковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов, организатор Международного фестиваля «Роза ветров»:
Седьмой по счету фестиваль. Я уже седьмой год занимаюсь организацией и подготовкой к нему. Фестиваль растет. Сейчас будет около 500 номинантов, среди которых победителями и призёрами могут стать всего около 200. Страны-участники это Россия, Украина и Молдавия. По парикмахерам номинаций где-то около 19. На ногтевом сервисе тоже где-то порядком 18 номинаций. И 4 номинации по визажу. По дизайну абсолютно сумасшедшие работы, потому что очень сложные. Приедет очень много команд, причем самых сильных команд из России. Они приедут и будут соревноваться на очень большом, достойном уровне.
На какой позиции сейчас белорусская команда?
Вероника Кватковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов, организатор Международного фестиваля «Роза ветров»:
Наша белорусская команда ни разу на Чемпионате Мира и Европы не приезжала без медалей, без титулом. Мы всегда что-то привозим. С последнего Чемпионата Мира во Франции мы привезли следующие награды: третье место по визажу, второе место - свадебная причёска, пятое место - ногтевой сервис, четвёртое место по Fashion-модная номинация.
Кто является законодателями моды?
Вероника Кватковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов, организатор Международного фестиваля «Роза ветров»:
Итальянцы, французы - в парикмахерской сфере. Россияне, украинцы, белорусы - визаж. Ногти - также мы, славяне. Мы стараемся пригласить больше международных участников, потому что уровень самого мероприятия повышается, когда мастера соревнуются с более сильными соперниками.
Александр, много ли у нас в Беларуси парней, которые занимаются парикмахерским искусством?
Александр Тоболич, парикмахер 6-го разряда, многократный призёр международных и Республиканских чемпионатов по парикмахерскому искусству:
Много, причем с каждым годом их количество постоянно увеличивается. Если раньше это было 1-2%, то сейчас это может доходить до 15 %.
Сколько лет нужно работать, чтобы доработать до 6-го разряда?
Александр Тоболич:
Где-то года четыре, наверное.
Так мало?
Вероника Кватковская:
Он занимает призовые места, поэтому его разряд подымается!
Что подвигает мужчину на то, чтобы идти в такую женскую профессию?
Александр Тоболич, парикмахер 6-го разряда, многократный призёр международных и Республиканских чемпионатов по парикмахерскому искусству:
Наверное, то, что мужчина делает работу так, как он хотел бы видеть, а девушка - женщину. Поэтому, наверное, у него лучше получается.
Что сейчас модно для мужчин?
Александр Тоболич, парикмахер 6-го разряда, многократный призёр международных и Республиканских чемпионатов по парикмахерскому искусству:
В последнее время модной считается работа на контрастах: очень короткие виски, длинный верх. В прошлом году это был очень длинный волос - сантиметров 15, сейчас - 7 см.
А в плане мужской покраски?
Александр Тоболич, парикмахер 6-го разряда, многократный призёр международных и Республиканских чемпионатов по парикмахерскому искусству:
Зачастую мужчина прибегает к покраске только, чтобы скрыть седину. Часто после покраски седой волос приобретает желтоватый оттенок, чтобы этого не было, существует специальная краска, чтобы придать им более серебристый оттенок, натуральный.
А для девушек?
Анна Сидорова, парикмахер 5-го разряда:
Для девушек очень важно, чтобы стрижка была подчеркнута окраской. Не просто обычное каре, а чтобы оно сопровождалось интересной окраской. Очень популярно амбре, брондирование - сочетание трёх похожих оттенков в одной окраске. Очень модно каре. Это вариации боба, каре на ножке, симметричное. Очень модны натуральные оттенки. Но опять же, лучше придавать какие-то шоколадные оттенки, где-то рыжие.