VII Международный фестиваль красоты «Роза ветров Hair-2014» пройдет 6-8 ноября в Минске. В связи с этим событием в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» участники этого фестиваля - Вероника Кватковская, Александр Тоболич, Анна Сидорова, Татьяна Конопелько.

Есть ли некое волнение, за плечами ведь уже немало серьёзных международных конкурсов?

Вероника Кватковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов, организатор Международного фестиваля «Роза ветров»:

Волнение всегда присутствует. Особенно на старте номинации.

Вероника, расскажите в некоторых словах, что это за мероприятие? Который раз оно проводится, насколько оно масштабно?

Вероника Кватковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов, организатор Международного фестиваля «Роза ветров»:

Седьмой по счету фестиваль. Я уже седьмой год занимаюсь организацией и подготовкой к нему. Фестиваль растет. Сейчас будет около 500 номинантов, среди которых победителями и призёрами могут стать всего около 200. Страны-участники это Россия, Украина и Молдавия. По парикмахерам номинаций где-то около 19. На ногтевом сервисе тоже где-то порядком 18 номинаций. И 4 номинации по визажу. По дизайну абсолютно сумасшедшие работы, потому что очень сложные. Приедет очень много команд, причем самых сильных команд из России. Они приедут и будут соревноваться на очень большом, достойном уровне.

На какой позиции сейчас белорусская команда?

Вероника Кватковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов, организатор Международного фестиваля «Роза ветров»:

Наша белорусская команда ни разу на Чемпионате Мира и Европы не приезжала без медалей, без титулом. Мы всегда что-то привозим. С последнего Чемпионата Мира во Франции мы привезли следующие награды: третье место по визажу, второе место - свадебная причёска, пятое место - ногтевой сервис, четвёртое место по Fashion-модная номинация.

Кто является законодателями моды?

Вероника Кватковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов, организатор Международного фестиваля «Роза ветров»:

Итальянцы, французы - в парикмахерской сфере. Россияне, украинцы, белорусы - визаж. Ногти - также мы, славяне. Мы стараемся пригласить больше международных участников, потому что уровень самого мероприятия повышается, когда мастера соревнуются с более сильными соперниками.

Александр, много ли у нас в Беларуси парней, которые занимаются парикмахерским искусством?

Александр Тоболич, парикмахер 6-го разряда, многократный призёр международных и Республиканских чемпионатов по парикмахерскому искусству:

Много, причем с каждым годом их количество постоянно увеличивается. Если раньше это было 1-2%, то сейчас это может доходить до 15 %.

Сколько лет нужно работать, чтобы доработать до 6-го разряда?

Александр Тоболич:

Где-то года четыре, наверное.

Так мало?

Вероника Кватковская:

Он занимает призовые места, поэтому его разряд подымается!

Что подвигает мужчину на то, чтобы идти в такую женскую профессию?

Александр Тоболич, парикмахер 6-го разряда, многократный призёр международных и Республиканских чемпионатов по парикмахерскому искусству:

Наверное, то, что мужчина делает работу так, как он хотел бы видеть, а девушка - женщину. Поэтому, наверное, у него лучше получается.

Что сейчас модно для мужчин?

Александр Тоболич, парикмахер 6-го разряда, многократный призёр международных и Республиканских чемпионатов по парикмахерскому искусству:

В последнее время модной считается работа на контрастах: очень короткие виски, длинный верх. В прошлом году это был очень длинный волос - сантиметров 15, сейчас - 7 см.

А в плане мужской покраски?

Александр Тоболич, парикмахер 6-го разряда, многократный призёр международных и Республиканских чемпионатов по парикмахерскому искусству:

Зачастую мужчина прибегает к покраске только, чтобы скрыть седину. Часто после покраски седой волос приобретает желтоватый оттенок, чтобы этого не было, существует специальная краска, чтобы придать им более серебристый оттенок, натуральный.

А для девушек?

Анна Сидорова, парикмахер 5-го разряда:

Для девушек очень важно, чтобы стрижка была подчеркнута окраской. Не просто обычное каре, а чтобы оно сопровождалось интересной окраской. Очень популярно амбре, брондирование - сочетание трёх похожих оттенков в одной окраске. Очень модно каре. Это вариации боба, каре на ножке, симметричное. Очень модны натуральные оттенки. Но опять же, лучше придавать какие-то шоколадные оттенки, где-то рыжие.