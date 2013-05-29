Зоя Луцевич - талантливая белорусская художница, известная далеко за пределами страны

Новости Минска. Деревянная усадьба с резными окнами и цветущими под ними вишнями. Кажется, в этом домике в глухом лесу непременно обитают чудеса. Действительно, переступаем порог - и окунаемся в мир волшебства.

Интерьер дома настолько необычен, что рассматривать внутреннее убранство можно часами. Здесь в каждом уголке - своя атмосфера. Вот, на плетёной соломенной клетке щебечет сказочная канарейка, а на огромном деревянном стеллаже красуются коллекции керамических фигурок. Невероятной величины дубовые часы, необычные двери и удивительный камин. Но, пожалуй, главные герои здесь - краски. Яркие витражи, расписные комоды. А всё потому, что в доме живёт настоящая волшебница, а по совместительству - талантливая художница Зоя Луцевич.

Зоя Луцевич, художница:

Этот дом построил мой дед в 1956 году. Это был болотистый пустырь, окраина Минска, никто не хотел брать эти участки. Он очень странен. У него какие-то закоулки, комнаты, то есть явно не архитектор это все чертил.

Любовь к краскам Зое передалась по наследству. Дедушка, Сергей Петрович Катков - родоначальник белорусской школы живописи, известный педагог, который вырастил не одно поколение талантливых живописцев. Мама, Светлана Каткова - одна из лучших акварелистов бывшего Советского Союза, белорусская художница и мастер по керамике. Папа, Олег Луцевич - график, выпускник Московского художественного института имени Сурикова. И, наконец, крёстная мама, Зоя Литвинова - одна из самых успешных и авторитетных белорусских живописцев своего поколения.

Благодаря творческой атмосфере в семье, мир искусства увлёк Зою с самого детства. Сколько себя помнит, художница всегда любила рисовать и мечтала быть похожей на своих родителей. Двери в царство живописи Зое открыл дедушка, который был удивительным сказочником.

Зоя Луцевич, художница:

Так как дед занимался с детьми, он тоже начал работать со мной. Это была наша игра, то есть он мне рассказывал сказку, а я рисовала.

Так, любимыми игрушками Зои стали краски. Она смешивала их, и на бумаге получались удивительные оттенки спектра. Но однажды в мир маленькой волшебницы ворвались цвета, которые она никогда в жизни не видела. Поспособствовал новому знакомству опять же дедушка.

Зоя Луцевич, художница:

Мой дед принёс мне фломастеры японские. Таких я никогда больше не видела. Цвета были настолько яркие, знойные, текущие. Пока я не списала все фломастеры, к другим материалам не приступала. Я фломастеры обожаю до сих пор. Но таких нет, я не знаю, почему, все эти маркеры – детский лепет на лужайке.

Мечта маленькой девочки сбылась. Теперь Зоя Луцевич - талантливая художница, известная далеко за пределами родной страны. Она работала в Германии, Австрии, выставлялась в Нью-Йорке.

Зоя Луцевич не боится выразительных цветов. Её работы кажутся волшебными, иногда даже магическими. Яркие мелки, акриловые краски - и на полотнах расцветают огромные букеты чудных цветов, появляются чьи-то удивительные лица.

Ещё одно направление, в котором любит работать художница - коллаж. Технику Зоя Луцевич позаимствовала у авангардистов 20 столетия, в частности, у любимых художников - Пабло Пикассо и Анри Матисса.

Зоя Луцевич, художница:

Мне кажется, что это очень важная техника, потому что она создаёт другую реальность. Картину становится менее реалистичной, предается другой объём, острота и уход от действительности. И не всегда можно кистью достичь того эффекта, который делается при помощи наклеивания различных фактур, бумаг, ткани, и это очень выразительно. Я очень люблю эту технику.

Мама художницы привила ей любовь к декорированию. В доме у Светланы Катковой нет ни одного скучного места. Всё вокруг должно быть ярким, но в тоже время гармоничным. Вот и у Зои Луцевич на старинных сундуках путешествуют в море корабли, а на комодах порхают сказочные птицы.

Однажды художнице поступил заказ по декорированию мебели в загородном доме. В итоге в сказочный мир Зои погрузилось всё пространство усадьбы. Например, на одном из шкафов смотрят друг на друга зачарованными глазами влюблённые волшебники, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Зоя Луцевич, художница:

Это жених и невеста. Это комната, где живут муж и жена. Они до сих пор влюблены друг в друга. У них прекрасные отношения. Они весёлые ребята. Это как раз то, что характеризует, именно этих персонажей, этих обителей дома.

Волшебный островок уюта -

В нём давняя мечта.

Дом, который построила Зоя,

Дом, где раскрываются сердца.

Узорчатые стены, милые кроватки, магические зеркала.

Шкафы и старые комоды, волшебники и их глаза.

Фарфоровые чашки и тарелки, чудная роспись, яркие цвета

И запах сладкий пирога, витает и зовёт, маня.