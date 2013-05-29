Первая Павлинка Купаловского театра получила роль 19-летней барышни, когда ей было уже 40, а играть в спектакле продолжала до 60!

Новости Минска. 100 лет яркой жизни и 70 из них - на бесконечных аншлагах. Менялись эпохи и поколения артистов. А «Павлинка» все такая же красивая и интеллигентная, смелая и готовая бороться за будущее. Она не постареет никогда, ведь именно в этой молодой девушке Янка Купала воссоздал свою мечту о совершенной культурной нации…

Летом 1912 года Янка Купала написал пьесу-комедию с незатейливым сюжетом. Вдохновила песняра девушка-шляхтянка Ядя Овлочимская, которая жила по соседству с ним в местечке Акопы под Логойском. Именно она стала прототипом главной героини - стройная, красивая, с гребешком в волосах.

Дебют спектакля «Павлинка» состоялся в январе 1913 года в Вильно. Сценой тогда стал местный рабочий клуб, а постановщиками - любительский музыкально-драматический кружок. Династию Павлинок начала некая Софья Маркевич, в газетных заметках того времени - госпожа Марковичанка. В тот вечер премьеры публика подарила драматургу золотые часы в знак благодарности. Уже через месяц пьесу встретит Санкт-Петербург. А главную роль сыграет муза поэта - Павлина Викентьевна Меделка (Мядёлка).

Алла Долгая, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Я была с ней знакома недолго, потому что ей уже было очень много лет. Милая очень. Она приходила на спектакль, она говорила приятные вещи какие-то, она всегда сидела в первом ряду, смотрела. Она мне говорила так: «Говорят, что Купала обо мне написал пьесу. Это неправда, деточка», - она мне так говорила.

На территории современной Беларуси «Павлинку» увидели в августе 1913 года. Усилиями режиссера Флориана Ждановича пьесу поставили в Радошковичах в здании депо пожарной команды. Главную роль сыграла тогда неизвестная актриса Александра Липницкая.

14 сентября 1920 года сбылась мечта режиссера Флориана Ждановича. На основе его труппы товарищества белорусской драмы и комедии в Минске вырос первый белорусский государственный театр - Купаловским он станет только после войны. Уже на четвертый день в премьерных афишах БДТ-1 анонсировалась «Павлинка».

Новое звучание «Павлинка» получает во время Второй мировой войны. Театр тогда находился в эвакуации в Томске. В 1942 году труппа узнала о смерти легендарного поэта. Решено было поставить народную песнь - Купаловскую «Павлинку». В этом Томском ТЮЗе в 1943 году состоялось рождение пьесы режиссера Льва Литвинова. Постановка стала настоящим шедевром, до сих пор спектакли идут на сцене Купаловского именно по ее канонам.

После освобождения Минска в 44-ом в отремонтированном театре минчане увидели родную «Павлинку». В экспозиции Музея истории театральной и музыкальной культуры сохранился уникальный макет художника Бориса Малкина 1943 года. Такое убранство сцены соблюдают и по сей день. Эти оригинальные эскизы костюмов - также Бориса Малкина, они дошли в музей еще с военной эвакуации.

Зоя Белохвостик, заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

То, как воспринимал зритель «Павлинку», это было что-то такое, как вызов, потому что смеялись и плакали, когда видели свой любимый театр, своих любимых актеров.

Первый актерский состав спектакля называют золотым в истории «Павлинки. Их придумки вызывали восторг. Для молодых актеров - это эталон. Частично увидеть звездную команду можно в экранизации Александра Зархи 1952 года. Криницкого играет Дедюшко, Альжбету - Ржецкая, Пустаревича - Глебов, Агату - Полло, Быковского - Платонов. Именно с этими именами связаны целые школы актерского искусства…

Этот прекрасный костюм и аксессуары принадлежали первой Павлинке Купаловского театра Раисе Кошельниковой. Она получила заветную роль 19-летней барышни, когда ей было уже 40, и с энтузиазмом играла на сцене до 60! Раиса Кошельникова была первой Павлинкой, которая запела, причем эти вокальные партии актуальны и в современном спектакле. Купаловцы запомнили эту Павлинку волевой, эмоциональной и музыкальной. Раиса Кошельникова продолжала играть до 1965 года, а затем передала эстафету утонченной и лиричной Алле Долгой, которая 17 лет отдала спектаклю, и потом также выходила уже в роли мамы Павлинки.

Алла Долгая, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Я очень любила песню «Знаць ды пазнаць», это когда ты можешь выплеснуть свою боль, боль непонимания. Эта тема вечна - непонимание отцов и детей.

Около 20 Павлинок записаны в летописи Купаловского театра. И у каждого поколения она своя. Получить главную роль мечтали многие, однако был и свой кастинг - актрисам нужно было брать ноту соль второй октавы - иначе не формат!

Зое Белохвостик играть в «Павлинке» было предначертано. Еще когда ей было 5 лет, девочка попала в спектакль. В роли Пустаревича тогда был ее дедушка - Глебов, однако яркие сценки для маленькой Зои закончились задолго до антракта.

Зоя Белохвостик, заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Мне не дали досмотреть этот спектакль, потому что я стала кричать - не бейте моего дедушку, когда его била тетя, меня вывели из зала, и на этом мой просмотр закончился.

С 1982 по 2000 год Зоя Белохвостик была Павлинкой №1 на купаловской сцене. Актриса признается, что ее Павлинка на протяжении 18 лет взрослела и менялась вместе с ней. Немало было и веселых кадров!

Зоя Белохвостик, заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Однажды в Томске был случай. К концу второго акта перед финалом я понимаю, что моя коса сползает, и сейчас оторвется, и ляжет на пол, и будет лежать, а я буду ходить. Очень было страшно. Я придерживала платком косу и так вот до финала и проходила.

Новый Купаловский театр после реконструкции открыл свой сезон знаковой «Павлинкой». Режиссер Николай Пинигин максимально постарался сохранить постановку Льва Литвинова 1943 года. В комедии освежили не только костюмы, декорации, но и актерский состав. Новыми «Павлинками» стали молодые актрисы Екатерина Олейник и Марта Голубева.

Марта Голубева, актриса Национального академического театра Янки Купалы:

Это было невыразимо волнительно, это было очень ответственно, сразу вот войти, как это говорится, с места в карьер, в такую роль, в такую пьесу.

О секрете долголетия «Павлинки» задумывались многие. Это тот случай, когда все гениальное просто, а классика бессмертна. Народный юмор, мудрость, наивность - в эту пьесу невозможно не влюбиться, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алла Долгая, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Купала написал такой образ, о котором мечтает каждый парень, потому что чистота этой души, вот это желание любить и быть любимой, по-моему, это вечно.