«Золотая коллекция белорусской песни» готовится к финальному концерту

Новости Беларуси. Начались репетиции финального концерта уникального проекта СТВ «Золотая коллекция белорусской песни». 6 декабря во Дворце Республики в сопровождении Президентского оркестра выступят лучшие артисты и танцевальные коллективы. Только за этот год народные хиты услышали жители Полоцка, Солигорска, Молодечно, Гомеля и Гродно.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Тэлеканал СТВ здымае праграму «Залатая калекцыя беларускай песні», якая стала класічнай і неабходнай кожнаму гледачу, хто глядзіць гэтую праграму. Я ведаю, таму што я езджу па гастролях і чую водгукі тых, хто бывае на нашых канцэртах і выказвае падзяку за тое, што ёсць магчымасць паслухаць тыя песні.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Здорово, что такая большая география у «Золотой коллекции белорусской песни». Лично я выступала и в Гомеле, и в Гродно, в Молодечно. Душевное восприятие зрителем белорусских песен – очень приятно.