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«Золотая коллекция белорусской песни» готовится к финальному концерту

24 ноября 2017 11:28
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Новости Беларуси. Начались репетиции финального концерта уникального проекта СТВ «Золотая коллекция белорусской песни». 6 декабря во Дворце Республики в сопровождении Президентского оркестра выступят лучшие артисты и танцевальные коллективы. Только за этот год народные хиты услышали жители Полоцка, Солигорска, Молодечно, Гомеля и Гродно.

«Золотая коллекция белорусской песни» готовится к финальному концерту-1

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Тэлеканал СТВ здымае праграму «Залатая калекцыя беларускай песні», якая стала класічнай і неабходнай кожнаму гледачу, хто глядзіць гэтую праграму. Я ведаю, таму што я езджу па гастролях і чую водгукі тых, хто бывае на нашых канцэртах і выказвае падзяку за тое, што ёсць магчымасць паслухаць тыя песні.

«Золотая коллекция белорусской песни» готовится к финальному концерту-4

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Здорово, что такая большая география у «Золотой коллекции белорусской песни». Лично я выступала и в Гомеле, и в Гродно, в Молодечно. Душевное восприятие зрителем белорусских песен – очень приятно.

В «Золотой коллекции» собраны народные хиты, которые поет не одно поколение белорусов. Кстати, большая часть билетов уже продана. Тем, кто еще не успел забронировать место, можно обратиться в кассы Дворца Республики или заказать себе пропуск на праздник музыки через Интернет.

# Культура # Ирина Дорофеева # Анатолий Ярмоленко # Золотая коллекция белорусской эстрады

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