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«Возможно, буду покорять сцену взрослого «Евровидения». Лидия Заблоцкая о песенном конкурсе и его закулисье

24 ноября 2017 08:35
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Уже через два дня грянут первые аккорды детского Евровидения-2017. Напомним, что Беларусь на песенном конкурсе представит 14-летняя Хелена Мерааи.

«Возможно, буду покорять сцену взрослого «Евровидения». Лидия Заблоцкая о песенном конкурсе и его закулисье-1

Начинать голосовать за нашу артистку можно уже с сегодняшнего дня.

О конкурсе и его закулисье поговорим с теми, кто уже прошёл через все медные трубы: победитель детского Евровидения-2007 – Алексей Жигалкович, бронзовый призёр детского Евровидения-2011 – Лидия Заблоцкая, бронзовый призёр детского Евровидения-2013 ­­– Илья Волков.

Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет (подробности).

# Культура # Фотофакт # Евровидение Беларусь # Лидия Заблоцкая # Илья Волков # Алексей Жигалкович

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