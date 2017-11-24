«Я свяжу свою жизнь с творчеством, и «Евровидение – не исключение». Илья Волков о песенном конкурсе и творческих планах

Уже через два дня грянут первые аккорды детского Евровидения-2017. Напомним, что Беларусь на песенном конкурсе представит 14-летняя Хелена Мерааи . Начинать голосовать за нашу артистку можно уже с сегодняшнего дня. Впервые в нынешнем году на официальном сайте конкурса с 24 ноября и до 26-го ноября (начала шоу) все желающие смогут определить от 3-х до 5-ти фаворитов шоу.

О конкурсе и его закулисье поговорим с теми, кто уже прошёл через все медные трубы: победитель детского Евровидения-2007 – Алексей Жигалкович, бронзовый призёр детского Евровидения-2011 – Лидия Заблоцкая, бронзовый призёр детского Евровидения-2013 ­­– Илья Волков.

Следите ли вы спустя много лет после участия за этим конкурсом?

Алексей Жигалкович, победитель детского Евровидения-2007:

Сложно не следить. Когда ты сам прошёл, немножко по-другому воспринимаешь конкурс. Для меня это до сих пор что-то непредсказуемое, всегда интересно. Я не пропускал ни одного ни детского, ни взрослого.

Лидия Заблоцкая, бронзовый призёр детского Евровидения-2011:

Я не только слежу, я участвую уже как журналист, потому что я освещаю наши национальные отборы для наших республиканских газет, и каждый раз, каждый год жду мероприятия как праздник. С удовольствием иду, слушаю песни ребят, общаюсь с ними. Мы всегда выставляем какие-то оценочки тем странам, которые участвуют, потому что несмотря на то, сколько лет прошло, чувствуешь себя частью, всё-таки, этого конкурса!

Илья Волков, бронзовый призёр детского Евровидения-2013:

Каждый год что-то новое происходит на этом конкурсе и не следить за этим – какой-то грех.

Сейчас страна может голосовать за своего участника. Ваше мнение про систему оценок: как было и что стало, какие плюсы, минусы…

Алексей Жигалкович, победитель детского Евровидения-2007:

Когда первый год вводят такую систему, когда в жюри – жюри и зрители почти не влияли на голоса. Всегда какие-то странные результаты. Какая-то путанница всегда происходит. И сейчас когда можно голосовать за себя… У кого больше населения, получается, тот и побеждает. Это странно. Я не понимаю, что это будет, но посмотрим…

Лидия Заблоцкая, бронзовый призёр детского Евровидения-2011:

Мне тоже кажется, что система голосования совершенно странная сейчас. И это дико. Я с этим не согласна. Всегда было 50 на 50: зрители и жюри.

И нельзя было голосовать за своего участника…

Илья Волков, бронзовый призёр детского Евровидения-2013:

Да, а теперь, как сказал, Лёша, тут уже будет побеждать та страна, у которой, действительно, население больше. Где будет больше пиара.

Какими должны всё же быть песня, номер, чтобы практически не осталось конкурентов?

Лидия Заблоцкая, бронзовый призёр детского Евровидения-2011:

Детское Евровидение, в любом случае, очень сильно отличается от взрослого. Потому что, что в 2003, что 2011, что в 2017 – всегдп преобладает искренность. Сразу видно, когда ребенок полностью отдает себя песне! Он выходит, у него горят глаза и за такого ребёнка хочется голосовать.

Илья Волков, бронзовый призёр детского Евровидения-2013:

Песня, какой бы она ни была – она всё равно песня. Ребёнок должен носить какую-то частичку себя, рассказать какую-то сказку, чтобы люди услвшали этого ребёнка. Из-за этого песня и становится такой красивой и восприимчивой.

Можно ли надеяться вашим поклонникам увидеть вас на взрослом «Евровидении»? Всем интересна ваша судьба: кто где учится и кто решил связать свою жизнь с музыкой. Увидим ли мы вас на взрослом «Евровидении» и в каком качестве?

Алексей Жигалкович, победитель детского Евровидения-2007:

У меня больше всего поменялось. Так много времени прошло. Много лет я не пою. Думаю, те, с кем я связан социальными сетями, знают, что я сейчас режиссёр, окончил нашу Академию искусств на режиссёра. И снимаю сейчас. Музыка всё равно от меня не отходит. Я всё равно занимаюсь музыкальными клипами, только теперь в качестве режиссёра. Также снимаю какие-то концерты, делаю фильмы, работаю в разных амплуа. Я пробую себя в этом. Может быть, «Евровидение» вернёт меня к себе, но в каком-то другом качестве.

Лидия Заблоцкая, бронзовый призёр детского Евровидения-2011:

Я теперь уже студентка факультета журналистики БГУ. Творческая профессия всё равно осталась. Я пою. Я продолжаю петь. Единственное, так как я председатель творческого союза БГУ, у нас всё равно – организация мероприятий. Да, есть какие-то концерты. Я не отрицаю, что я вернусь на сцену в качестве полноценного исполнителя со своим репертуаром, но сейчас я хочу получить образование, стать полноценным журналистом. И если будет материал, будет песня, а самое главное, будет желание – возможно, буду покорять сцену и взрослого «Евровидения».

Илья Волков, бронзовый призёр детского Евровидения-2013:

Многие меня спрашивают, чем я буду заниматься дальше. Так сложилось, что моя жизнь сейчас связана с творчеством. Я учусь в музыкальной школе, я танцую, пою. Точно ничего сказать не могу, но я знаю, что свяжу свою жизнь с творчеством, и «Евровидение» – не исключение.