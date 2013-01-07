Логотип Могилева разработала дизайнер Екатерина Табанюхина

Новости Беларуси. Вступление Могилёва в ранг культурной столицы Беларуси и стран СНГ на 2013 год ознаменовалось появлением эмблемы города. В её основе — изображение ратуши. После того, как архитектурный памятник восстановили 4 года назад, он стал своеобразной визитной карточкой города. В ближайшее время логотип появится на биг-бордах и печатной рекламной продукции. Он будет также украшать товары предприятий Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмблему разработала Екатерина Табанюхина. Рисунок могилевчанки был признан лучшим среди всех присланных предложений в городской отдел культуры.

Екатерина Табанюхина, дизайнер:

Это честь большая. Возможность проявить себя в творчестве. Он будет расположен на продукции в городе целый год.

Ирина Жаббарова, заместитель начальника отдела культуры Могилевского горисполкома:

Это бренд на весь год. Для всех людей на весь 2013 год. Над логотипом мы работали полгода, было много предложений, но мы остановились на трех вариантах. И после переработок мы видим конечный вариант.