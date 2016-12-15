Легенда белорусской культуры Стефания Станюта: воспоминания близких и коллег

Около 200 ролей на сцене Купаловского театра и 60 в кино. Ещё полвека назад на неё с изумлённым восторгом смотрели зрители. Однако и сегодня гениальной игрой этой актрисы не перестают восхищаться. Легенда белорусской культуры Стефания Михайловна Станюта. О великой актрисе и замечательном человеке вспоминают близкие и коллеги.

Любовь к удивительной актрисе и невероятно доброму и светлому человеку до сих пор жива в сердцах миллионов людей. Легенда белорусской культуры Стефания Станюта и сегодня продолжает дарить нам своё тепло и замечательные киноленты.