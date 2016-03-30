Женский духовой оркестр «Лира», состоящий в основном из работниц универмага Могилева, отмечает 40-летие

Новости Беларуси. Уникальный женский духовой оркестр «Лира» отмечает 40-летний юбилей. Изюминка в том, что играют в нем в основном работницы могилевского универмага. И это единственный подобный коллектив в стране.

Вот уже 40 лет могилевчанка Татьяна Василькова совмещает два занятия. Сначала работает с покупателями в отделе одежды универмага, а после смены продавца спешит на репетицию духового оркестра. По зову души.

И таких, как Татьяна энтузиасток в оркестре еще 18 человек: продавцы, товароведы, кладовщики, гардеробщицы. Почти каждой постигать азы музыкальной грамоты пришлось с нуля.

Татьяна Василькова, трубач женского духового оркестра «Лира»:

Игра на трубе – это было интересно. На репетициях, на выступлениях – всегда с улыбкой, хорошим настроением.

В репертуаре дамского коллектива – композиции самых разных направлений, а среди инструментов – даже такие, что и женскими считать не принято.

Ирина Никитенко, барабанщик женского духового оркестра «Лира»:

Я как от площади Ленина его схвачу, иду до Советской площади с барабаном на каблуках.

Поездок за долгие годы у оркестра было немало. Исколесили всю Беларусь, выезжали за границу. А начиналось все 1976 году. Предложили создать в могилевском универмаге собственный оркестр. Решили увлечь женский коллектив музыкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Рита Михлюкова, руководитель женского духового оркестра «Лира»:

Все они хорошо знают ноты и очень хорошо ориентируются в них, поэтому с ними несложно что-то новое разбирать и учить.