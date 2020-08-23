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«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

23 августа 2020 18:21
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Новости Беларуси. Фреска «Восхождение на Голгофу» некогда украшала кармелитский монастырь в Белыничах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века-1

Тот самый, который в XVII веке основал Лев Сапега. Его уничтожили в 1978 году, но реставраторы успели спасти три фрески.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века-4

Все эти годы они хранились в архивах.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века-7

И вот ко Дню белорусской письменности реставратор Юрий Малиновский (он участвовал в их спасении) дарит одному из произведения искусства второе дыхание.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века-10

Евангельский сюжет мастер бережно соединил в единое монументальное полотно из почти полусотни фрагментов.

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века-13

Юрий Малиновский, художник-реставратор:
Иногда себе говоришь или чувствуешь, что это для меня. Это, наверное, одна из самых важных работ в моей жизни. Для меня это немножко мистический момент, почему именно через 42 года это вернулось именно ко мне. Ну, это же мистика.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Юрий Малиновский # Фотофакт

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