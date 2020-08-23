«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

Новости Беларуси. Фреска «Восхождение на Голгофу» некогда украшала кармелитский монастырь в Белыничах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Фреска «Восхождение на Голгофу» некогда украшала кармелитский монастырь в Белыничах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тот самый, который в XVII веке основал Лев Сапега. Его уничтожили в 1978 году, но реставраторы успели спасти три фрески.
Все эти годы они хранились в архивах.
И вот ко Дню белорусской письменности реставратор Юрий Малиновский (он участвовал в их спасении) дарит одному из произведения искусства второе дыхание.
Евангельский сюжет мастер бережно соединил в единое монументальное полотно из почти полусотни фрагментов.
Юрий Малиновский, художник-реставратор:
Иногда себе говоришь или чувствуешь, что это для меня. Это, наверное, одна из самых важных работ в моей жизни. Для меня это немножко мистический момент, почему именно через 42 года это вернулось именно ко мне. Ну, это же мистика.