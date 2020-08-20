«Особенность в импровизации, нет определённых канонов или правил». Чем уникален единственный цыганский театр в Беларуси

«Как цыгане поют, передать невозможно. Да и есть ли на свете такие слова? То с надрывной тоскою, темно и тревожно. То с весельем таким, что хоть с плеч голова!» – писал еще в XX веке русский поэт Эдуард Асадов. И ведь недаром цыганский народ считается самым поющим в мире. Гость программы «Минск и минчане» на СТВ – единственный в Беларуси цыганский театр «Gipsy Band», чья зажигательная музыка никого не оставит равнодушным.

В 2010 году из творческого союза Дмитрия и Ольги «вырос» целый коллектив профессиональных музыкантов и хореографов, который уже через три года получил статус народного. В музыкальной копилке цыганского театра – крупнейшие концертные площадки, фестивали страны и сольные концерты. Мы побывали в самом знаковом месте, с которого начался длинный творческий путь. Ольга Куценко, директор цыганского театра «Gipsy Band»:

Это Чижовка-Арена, за нашей спиной шикарный парк, но самое главное, что мы здесь живем. Мы живем на берегу красивого озера, это для нас очень значимое место. Именно, кстати, в этом парке, практически на этом месте, чуть дальше мы и думали о «Джипси бэнде», когда его организовывали. Мы очень часто с ребятами здесь собираемся. Мы здесь делаем шашлычок, отдыхаем, творчески рассуждаем, спорим. Какие-то всяческие съемки, фотосессии у нас происходят именно здесь, но это место для нас очень святое, очень интересное и очень родное. Шикарное место.

Дмитрий Волосюк, художественный руководитель цыганского театра «Gipsy Band»:

Кстати, здесь я Ольге сделал предложение. Ольга Куценко:

И здесь я тебе сообщила, что я беременна и скоро рожу тебе дочку. Кстати, девочка, как у творческой семьи, росла на сцене за кулисами, и в три годика она уже танцевала. На сегодня она уже профессиональный хореограф, которая профессионально занимается в хореографической школе, также она учится. Это наша гордость, наш такой талисманчик. Наша Инга – самая младшая участница народного коллектива Республики Беларусь.

Евгений Красиков, танцор цыганского театра «Gipsy Band»:

В этой беседке мы часто собираемся в свои выходные, обсуждаем наши планы на будущее. Чай, кофе, шашлык.

Цыганская песня – это всегда что-то особенное: чарующий вокал, буря эмоций и неповторимая пластика. Но за легкостью и непринужденностью кроется кропотливая работа и высокий профессионализм. Дмитрий Волосюк:

Репетиции у нас проходят три раза в неделю, постановки, если честно сказать, очень сложные как вокально, так и инструментально. По хореографии тоже не все ребята, которые приходили к нам в коллектив, могли справляться с хореографией. Поэтому иногда приходится очень сложно, вокалисты иногда пищат от того, что я от них требую. По-разному бывает, но стараемся, работаем, со всем справляемся.

Ольга Куценко:

Цыганский репертуар вообще в принципе очень сложный, просто уметь петь и танцевать – этого мало, это должно быть в душе, в сердце, это нужно чувствовать для того, чтобы исполнить так, чтобы достучаться до сердец зрителей и слушателей. Дмитрий Волосюк:

Визитная карточка нашего коллектива – гимн всех цыган «Джелем». Мы на нее поставили, я так считаю, очень шикарную постановку, была сделана шикарная аранжировка. И клип в 2015 году сняли на эту песню. Сейчас это наша визитная карточка.

Ольга Куценко:

Клип мы сняли о своих медальонах, которые всегда находятся с нами. На мне он тоже сейчас есть. Все цыгане объединяются. И где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, как бы нас мир не раскидал по разным местам, мы все равно чувствуем друг друга и друг к другу приходим на помощь с помощью некого магического талисмана, который у нас всегда с нами.

Еще один счастливый талисман «Gipsy Band» – собака Тара. Вот такой необычный подарок получил директор от коллектива в свой День рождения. Инга Волосюк, танцовщица цыганского театра «Gipsy Band»:

Директор был очень удивлен этому подарку, потому что очень хотел собаку, была мечта такая очень большая. Хотели собаку, вот мы и подарили, плакала от счастья. Эта собака стала частью нашего коллектива.

Мериам Аббасова, солистка цыганского театра «Gipsy Band»:

Эта собака – часть нашей большой цыганской семьи. И мы часто приходим к Оле в гости. Собака нас встречает, она настолько большая и тяжелая, что иногда она сбивает с ног.

В их репертуаре редко можно услышать одну и ту же мелодию несколько раз. Цыгане играют, что называется, по зову сердца. Это всегда цепляет слушателя. В чем еще особенность такой музыки? Мериам Аббасова:

Особенность цыганской музыки в первую очередь, конечно, в импровизации, нет определенных канонов написания или правил. Но главное, что отличает цыганского артиста-вокалиста, музыканта – это, конечно же, его душа цыганского народа, то, какие трудности преодолевали цыгане в процессе своей жизни.

Существует, кстати, очень интересный стиль цыганской музыки, который называется мануш – это цыганская джазовая музыка, это как раз тот импровизационный пласт цыганской культуры, что немаловажно. Невероятно красивые мотивы, музыка. Конечно, очень важно – это цыганская мелизматика, без этого вообще никуда. Первое по чему узнается цыганская культура и музыка – это мелизмы.

Еще одна точка нашего маршрута – Дворец культуры Минского автомобильного завода, расположенный на одной из самых важных дорожных артерий города – Партизанском проспекте.

Мериам Аббасова:

Это место для нас, конечно, очень близкое, очень родное, потому что мы очень часто выступаем на сцене Дворца, часто приглашают нас наши друзья здесь выступать. Ну, и, конечно, уже находимся в принципе как рыбка в воде в стенах ДК МАЗ, поэтому всегда нам очень приятно бывать во Дворце и присутствовать на этой сцене.

Нашему коллективу в этом году исполнилось 10 лет – это наш первый юбилей. Поэтому в связи с этим событием мы готовим большой сольный концерт.

Всем известно, что цыгане – народ кочевой. Но любимый Минск для «Gipsy Band» всегда был и остается родным домом, куда хочется возвращаться. Правду говорят: люди – душа города.