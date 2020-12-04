Здесь творил Бялыницкий-Бируля. Чем уникальна Белая дача в Минске?

Белая дача на карте Минска как пробел. Многие минчане понятия не имеют о загадочной усадьбе. В догадках теряются даже жители Курасовщины. И реставрация снова приковывает взгляды к памятнику. Чем уникальна Белая дача в Минске, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Существует легенда, что название этого района в XIX веке пошло от некого генерала Курасова. Он поднимался на башенку усадьбы и высматривал в подзорную трубу свою возлюбленную, которая летящей походкой спешила на свидание. Миф чистой воды! Ни в каких исторических документах эта персона не засветилась.

Зато с конца XVI века известно имя землевладельца Лошицы Яна Кураша. Скорее всего, от него и пошло название местности. Интересно и то, что давным-давно эти земли были приобретены далеким предком писателя Федора Достоевского – Стефаном Ивановичем.

Александра Володина, кандидат исторических наук, экскурсовод:

Што датычыцца непасрэдна гэтага будынку, Белай дачы, у многіх нават такіх навукова-папулярных крыніцах яна вядома як дача Ададурава. Гэта мецэнат, інжынер, які курыраваў будаўніцтва усёй Лібава-Роменскай чыгункі.

Калі вы праязджалі і бачылі воданапорную вежу па праспекце Жукава, то гэта таксама яго праект, які ўзгодзіўся пад яго куратарствам.

Место лирическое во всех смыслах. Во время русско-японской войны тогдашний олигарх Ададуров якобы пожертвовал свой дом под госпиталь для больных солдат. Легенда, конечно, красивая, но абсолютно нереальная. А вот то, что на картах Минска усадьба закрепилась как дача Ададурова – это факт.

Александра Володина:

У мінскім архіве было знойдзена апісанне зямлі, адкуль мы даведаліся, што менавіта гэты кавалак належыў нейкай Валянціне Мальцавай. Паглядзіце на навакольны рэльеф, ён апісаны ў дакуменце лаканічна: мясцовасць высокая, сярэдняя, нізкая, нахіліная. Як бы зараз сказалі – няроўная мясцовасць. Тут знаходзіўся нейкі ветхі стары дом 1898 года пабудовы, таксама стайні і нейкія драўляныя аднапавярховыя іншыя будыніны. Ні пра які каменны ўчастак, каменную сядзібу гаворка не ідзе.

И снова концы в воду. Современные исследователи утверждают, что неоклассическую жемчужину возвел никто иной, как кандидат природоведческих наук Моисей Рогов. Он выкупает у Валентины Мальцевой участок и отдает в Минскую городскую думу проект одноэтажного каменного дома с башенкой.

Александра Володина:

Тыя мінчане, якія гулялі тут літаральна некалькі месяцаў таму, яны б сказалі: «Пачакайце, будынак двухпавярховы». На самай справе не. Па першаму праекту ён выглядае менавіта так, як зараз яму вяртаюць знешні выгляд – аднапавярховым з агляднай вежачкай. Другі паверх – гэта рэстаўрацыя 1970-1980 гадоў і будынак аднапавярховы. У яго спачатку былі сенцы, потым была гасцёўня, і вось у гэтым прамежку і была лесвіца на другі паверх да вежачкі.

Райдер был суровым. Санитарный врач консультировал инженера, как разместить канализацию и выгребные ямы. Полы выкладывали строго противопожарными материалами. Единственное, что добавил от души господин Рогов – кованую ограду на башенке. Возможно, он и стал прообразом того самого генерала Курасова, но кто знает.

После прихода к власти Советов апартаменты сочли чересчур роскошными для одной персоны, и в стенах памятника прописали госучреждения, исследовательские институты. Во время войны, поговаривают, здесь был немецкий штаб. А вот после наступил звездный час. Тут обосновалась спортивная база «Динамо», а весной-летом 1947-го творил маэстро Витольд Бялыницкий-Бируля.

Александра Володина:

Свае знакамітыя вясновыя карціны Мінску – Мінск у кветках – ён напісаў менавіта тут, на Белай дачы, белым лецішчы. Пасля будынак доўга стаяў закінуты, яго спрабавалі рэстаўраваць, неяк выкарыстоўваць, але фактычна ён быў выведзены з нашага такога культурнага мінскага кантэксту.

Мы заглянули в строительное закулисье с главным архитектором проекта. Возрождением жемчужины Алексей Быковский занялся с 2017 года. Неравнодушный инвестор пожелал восстановить оригинальный «дресс-код» усадьбы по образу и подобию 1976 года.

Алексей Быковский, главный архитектор ОАО «Институт Минскгражданпроект»:

Главный вход будет под башней, под балкончиком. Перед главным входом будет восстановлена по оригинальным чертежам деревянная веранда открытая, неостекленная, также большая веранда будет с обратной стороны здания. С башни будет великолепный вид открываться. Мы предполагаем, что это будет идеальное место, чтобы сделать предложение любимой девушке. Редко где встретишь каменную боярскую усадьбу в тандеме со скромными деревенскими верандами. Эту фишку реставраторы сберегут до церемонии с красной ленточкой. А сейчас декорируют нарядную лепнину. Внутри планируют обустроить гостиные, кухню, столовую, стены украсить растительным орнаментом, фронтоны четырехскатной кровли обшить деревянной вагонкой.

Алексей Быковский:

После реконструкции здесь предполагается размещение культурного центра. Планируется проведение каких-то концертов, камерных мероприятий культурного характера.