«Просто набор слов». Что думает звезда «Верасов» Надежда Микулич о хайпе и популярных сейчас треках
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, поделилась своим мнением о популярных сейчас треках.
Вадим Щеглов, ведущий:
Какую музыку слушаете и любите лично вы? Как относитесь к музыкальным исполнителям, которые сегодня очень популярны: Тима Белорусских, Элджей, Ольга Бузова? Они очень раскрученные.
Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вот я не понимаю. Я их не понимаю. Ну, одну-две песни, все. Я не знаю, это надо у молодежи спросить, у них такие пристрастия. Это не мое.
Вадим Щеглов:
Сейчас многие, которые уже не первый год на сцене, некоторые десятилетиями. Такие, как Басков, Киркоров, стараются стрелять в ту целевую аудиторию, в которой они до этого были не востребованы. Появляются новые хиты: «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный».
Недавно мне люди, которым 18, включили песню Николая Баскова с каким-то молодым человеком. Они сняли для TikTok. Я не понял, о чем песня, но ритмы достаточно завораживающие. Молодежи, наверное, все равно содержание, главное, чтобы «повставляло».
Надежда Микулич:
Видимо, да. Потому что если прислушаться к текстам, то там их просто нет, просто набор слов.
Вадим Щеглов:
Да, золотые цепи, смузи в бокале, что-то вот такое.
Надежда Микулич:
Набор просто каких-то фраз, наверное. Мы когда работали, у нас был художественный совет. Ни одна песня не могла пройти мимо художественного совета. Обязательно тексты проверялись даже больше, чем музыка. Завлит был у нас в филармонии, обязательно все тексты проходили через него. Сейчас никто ничего не контролирует. Я, например, ни одной песни такой не возьму. Мне надо, чтобы было содержание, было о чем петь.
Вадим Щеглов:
Какую-то мысль зрителю донести.
Надежда Микулич:
Да, чтобы был сюжет: рассказываешь, поешь и видишь это, картинка была. А так, просто набор слов – это совершенно никак. А что я слушаю? Я немного поменялась, наверное.
Была на даче, люблю я шансон слушать. Люблю. Там хорошие тексты, хорошая музыка, простая, доходчивая, запоминающаяся. Мне это нравится.
Вадим Щеглов:
Говорят, Патрисия Каас тоже шансон французский, в чем проблема.
Надежда Микулич:
Конечно.
Вадим Щеглов:
Это же не значит, что это блатные песни.
Надежда Микулич:
Нет, не это. Вот пусть даже Люба Успенская. У нее же шикарные тексты и душевные песни. Я, например, одну из ее репертуара взяла себе («Горчит калина»). Ее пела Нани Брегвадзе. Вот такие тексты. То, что надо, что ложится сразу сюда.
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