«Просто набор слов». Что думает звезда «Верасов» Надежда Микулич о хайпе и популярных сейчас треках

Вадим Щеглов, ведущий: Какую музыку слушаете и любите лично вы? Как относитесь к музыкальным исполнителям, которые сегодня очень популярны: Тима Белорусских, Элджей, Ольга Бузова? Они очень раскрученные.

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Вот я не понимаю. Я их не понимаю. Ну, одну-две песни, все. Я не знаю, это надо у молодежи спросить, у них такие пристрастия. Это не мое.

Вадим Щеглов:

Сейчас многие, которые уже не первый год на сцене, некоторые десятилетиями. Такие, как Басков, Киркоров, стараются стрелять в ту целевую аудиторию, в которой они до этого были не востребованы. Появляются новые хиты: «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный».

Недавно мне люди, которым 18, включили песню Николая Баскова с каким-то молодым человеком. Они сняли для TikTok. Я не понял, о чем песня, но ритмы достаточно завораживающие. Молодежи, наверное, все равно содержание, главное, чтобы «повставляло».

Надежда Микулич:

Видимо, да. Потому что если прислушаться к текстам, то там их просто нет, просто набор слов.