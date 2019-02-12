Здесь покупал птиц Короткевич и впервые сделали «Нарочанский» хлеб: история Сторожёвки

Как началась история Сторожёвского предместья, рассказываем в программе «Минск и минчане». Район улиц Киселёва, Сторожёвской, Старовиленской и проспекта Машерова многие минчане называют Переспой. Давным-давно здесь протекала одноимённая речка, которая сегодня заключена в трубы.





В XVII веке земский судья Мартин Володкович подарил часть своего фольварка Свято-Петропавловскому собору.

На северной окраине в конце XVIII века начали хоронить православных. Но в 30-ые годы Сторожёвское кладбище закрыли, а после войны и вовсе стёрли с карты города.

Людмила Иванова, местная жительница:

Здесь росли старинные деревья, в которых мы играли в прятки.



Павлина Скурко, историк, краевед:

Улица называлась Сторожёвская, а с 1984 года стала носить имя Тихона Киселёва, председателя Коммунистической партии Беларуси. 200 лет ходили похоронные процессии, и в художественном музее даже висит картина Гальперовича «Похороны гимназистки».

В 1804 году на Сторожёвских могилах построили деревянную часовню, но она сгорела.

Усопших нужно было где-то отпевать. Так, на пожертвования минчан в середине XIX века возвели каменную церковь в честь Святой Марии Магдалины. Это был шедевр русско-византийского стиля. Но во времена Советов лики святых с фресок стерли, а храм превратили в склад.

Павлина Скурко:

Это такой символ объединения разных конфессий. Например, в 1937 году, когда закрыли все храмы Минска, и осталась одна только вот эта сторожёвская православная церковь, местный настоятель пригласил всех католиков молиться здесь. В 1991 году всё это начали расписывать заново, здесь можно увидеть всех белорусских святых. От родного дома Людмилы Ивановой на улице Молодечненской остались лишь воспоминания. Деревянные домики утопали в диком винограде и сладкой сирени. Купались в Свислочи, собирали лягушачью икру в местной сажалке и ходили в 44-ю школу имени Якуба Коласа. Сейчас на её месте стоит Дом Москвы.

А в 50-ые здесь всё было в палисадниках и огородах. Пока не прошла новая дорога, а улица детства не растворилась в шумном мегаполисе. Людмила Иванова:

Замечательно пахло свежеиспечённым хлебом, в маленький магазинчик мы ходили покупать булочки, конфеты. Павлина Скурко:

Это самый старый минский хлебозавод – 1910 года. Здесь был Дом трудолюбия, где могли работать люди без работы и без дома. При Доме трудолюбия была пекарня, из которой и возник хлебозавод.





Именно из этих стен вышел белорусский бренд – «Нарочанский» хлеб.

Во времена дефицита люди с утра занимали очередь в заводской магазин, чтобы отправить кусочек заварного друзьям за границу. К слову, на Сторожёвке всегда можно было совершить захватывающий шоппинг. Купить керосин и мыло, постричься, выпить пива.

Торговая жизнь бурлила в районе современных улицы Кропоткина и проспекта Машерова. А на проезжей части располагался местный «Шанхай». Жили бедно и тесно, но не в обиде. Павлина Скурко:

Там был местный базарчик: местные дети бегали в поля в Новинки, собирали цветы, грибы в лесах и здесь это всё продавали. Откуда район получил название Сторожёвка: от старой сторожевой заставы, которая находилась на Виленской дороге. Шумел на весь Минск и птичий рынок! Сюда крестьяне привозили коров, свиней и другую живность. Частым гостем был Владимир Короткевич.

Он жил аккурат через дорогу, любил покупать здесь птиц, но не для ужина, а чтобы отпустить их на волю. Но удивительно другое: рынок находился на месте братского воинского кладбища. Когда началась Первая мировая война, город выкупил у кафедрального собора 2 гектара земли за Сторожёвкой, чтобы хоронить людей.

Павлина Скурко:

Параллельно здесь возник лагерь беженцев. Тут начинали торговать, меняли вещи на еду у местных жителей. Вместе с ними пришёл сюда рынок.

В 90-ые народный рынок закрыли и признали кладбище историко-культурной ценностью. Бесценным для минчан был и Степановский сад, который находился в районе современных улиц Старовиленской и Киселёва. В середине XIX века киевский мещанин Иван Степанов посадил здесь ароматные деревья. Интересно, что дом Степанова стоял в районе нынешнего украинского посольства.

Павлина Скурко:

Украинцы посадили здесь два дуба с 1 000-летнего дуба, который растет в Украине, в Черкасской области. Это место даже узнаёшь с закрытыми глазами: хлебозавод отдаёт хлебом и булочками. Ещё здесь рядом есть факультет консерватории, и студенты тренируются на виолончелях, контрабасах – и это всё ещё слушаешь – уникальное минское место. Ещё один эксклюзив – инфекционная больница на улице Кропоткина. Она открылась в 1913 году и сохранила свою уникальную архитектуру. Сюда, конечно, лучше не попадать, но прийти за атмосферой, определённо, стоит.

Бурлила в начале ХХ века и винокурня Уревича, в которой после войны разместился галантерейный комбинат имени Фрунзе. Спустя время, предприятие стало швейным. В 1994 году былые цеха отдали столичной синагоге.

Немыслима Сторожёвка и без легендарного «Спартака». В 50-ые годы кладбище закатали в асфальт и построили здесь кинотеатр. Большой экран радовал минчан до середины 80-ых.





Людмила Иванова:

Первый день было бесплатное посещение, и конечно, здесь побили стекла. Был бурный восторг. Помню, что был фильм про советского солдата, который погиб в Праге. Это тоже 50-ые годы.