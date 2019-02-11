Прямой эфир

Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции

11 февраля 2019 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый дом для брестских кукольников. Один из основных объектов программы по подготовке к 1000-летию Бреста почти готов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции-1

Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции-3

Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции-5

Реконструкция здания театра кукол началась еще девять лет назад. Сегодня строительно-монтажные работы на финишной прямой. Главная особенность обновленной начинки – необычная двойная сцена. Вид на нее будет открываться сразу из двух зрительных залов – на 200 и 70 мест. Предусмотрены также и VIP-места с вентиляцией и подогревом.

Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции-8

Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции-10

Уже готовы основные помещения, швейная, шляпная и обувная мастерские. Все декорации и реквизит изготовят на месте. Кстати, под крышей театра будут творить не только театралы.

Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции-13

Тамара Павлюкович, директор Брестского театра кукол:
Мы не в одном направлении будем работать и развиваться. Это и хореографический класс, и театральная студия. Мы планируем набрать детей в музыкальный театр или вокальную студию. Это и моделирование компьютерное, и много других интересных форм, которые увидят наши зрители. И не только увидят, но и поучаствуют.

Отметим, в настоящее время лауреат национальных премий – Брестский театр кукол – за год ставит больше 300 спектаклей. Аудитория свыше 40 тысяч человек обещает стать еще шире. Премьера на новой сцене – уже в начале сентября.

Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции-16

# Театр # Культура # Тамара Павлюкович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ
10 февраля 2019 20:34

Книги от спортсменов, юмористов, блогеров. Рекорды, сюрпризы и впечатления о Минском книжном форуме — в репортаже СТВ

Кто вернёт лоск памятнику единства трёх народов? Рассказываем историю создания и запустения монумента Дружбы
10 февраля 2019 19:42

Кто вернёт лоск памятнику единства трёх народов? Рассказываем историю создания и запустения монумента Дружбы

«Мне нравится человек, его суть, его обаяние»: интервью с художником Леонидом Щемелёвым
10 февраля 2019 17:21

«Мне нравится человек, его суть, его обаяние»: интервью с художником Леонидом Щемелёвым