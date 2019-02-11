Двойная сцена и VIP-места. Как изменится Брестский театр кукол после реконструкции

Новости Беларуси. Новый дом для брестских кукольников. Один из основных объектов программы по подготовке к 1000-летию Бреста почти готов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция здания театра кукол началась еще девять лет назад. Сегодня строительно-монтажные работы на финишной прямой. Главная особенность обновленной начинки – необычная двойная сцена. Вид на нее будет открываться сразу из двух зрительных залов – на 200 и 70 мест. Предусмотрены также и VIP-места с вентиляцией и подогревом.

Уже готовы основные помещения, швейная, шляпная и обувная мастерские. Все декорации и реквизит изготовят на месте. Кстати, под крышей театра будут творить не только театралы.

Тамара Павлюкович, директор Брестского театра кукол:

Мы не в одном направлении будем работать и развиваться. Это и хореографический класс, и театральная студия. Мы планируем набрать детей в музыкальный театр или вокальную студию. Это и моделирование компьютерное, и много других интересных форм, которые увидят наши зрители. И не только увидят, но и поучаствуют.

Отметим, в настоящее время лауреат национальных премий – Брестский театр кукол – за год ставит больше 300 спектаклей. Аудитория свыше 40 тысяч человек обещает стать еще шире. Премьера на новой сцене – уже в начале сентября.