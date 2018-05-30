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Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска

30 мая 2018 10:31
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В Минске есть немало атмосферных двориков, достаточно сойти с главных улиц и перед вами откроется другой мир. 

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -1

Анастасия Макеева, корреспондент СТВ:
Путешествие из Петербурга в Минск может оказаться не таким уж длинным, достаточно свернуть во дворик по Свердлова, 22.

Помпезный наряд из 50-х и пинакли на крыше. Этот полукруглый дом напротив Михайловского сквера знаком многим минчанам. Обратная сторона медали оказалась довольно простой, но не менее оригинальной. Обычный кирпич, который использовали в целях экономии, не потерял здесь своей красоты.

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -4

На белоснежном фасаде, как на полотне, расположены небольшие балюстрады, разнообразные окна, мощный карниз – все это придает свой шарм. Такое ощущение, что время здесь остановилось, и парни на "Волгах" ждут во дворе красавиц в пышных юбках.  

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -7

Анастасия Макеева:
Есть на полотне Минска свой красный квадрат. В этом алом дворике устраивают джаз-концерты и смотрят арт-хаус, ведь не прикоснуться к прекрасному здесь невозможно!

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -10

Этот яркий двор-колодец, наверняка бы, пришелся по душе Казимиру Малевичу! Планировка –  как в Петербурге, а все пространство пропитано творчеством. Здесь собираются дизайнеры, художники, фотографы и другая креативная молодежь города. К слову, сам жилой дом на пересечении Комсомольской и Революционной – один из самых старых в Минске! А вскоре в этом квартале завершится ремонт, он станет пешеходным и культурным, так что появится еще один повод заглянуть в необыкновенный дворик и оставить фото на память. 

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -13

Анастасия Макеева:
Есть в Минске дворик, в котором спрятан костел Святого Роха. Судьба сложилась так, что святыню с разных сторон закрыли Дворец искусств на Козлова редакция газеты «Вечерний Минск» на проспекте Независимости. На что минчане прозвали этот храм невидимкой!  

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -16

История у памятника неоготики 1864 года специфическая. В XVIII веке в Минске разразилась страшная эпидемия холеры, и на этих землях хоронили одного за другим. По легенде, во время чумы одному горожанину приснился сон, в котором его просили найти статую Святого Роха. Верующие разных конфессий объединились, нашли святыню и установили ее в новом костеле в честь Святого Роха – французского святого, защитника от  чумы! 

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -19

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -21

Анастасия Макеева:
За атмосферой отправляйтесь в домашние дворики Осмоловки! Этот квартал послевоенного Минска, наверняка, впечатлит вас. Здесь до сих пор сушат белье на улице, играют в домино и пьют чай за душевными беседами просто так.  

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -24

Народное название этого места связано с архитектором Михаилом Осмоловским, который проектировал этот элитный райончик в конце 40-х годов.Тогда было возведено около 40 типовых двухэтажек в границах улиц Богдановича, Куйбышева, Киселева, Чичерина и Коммунистической. Комфортные квартиры здесь получали офицеры штаба, работники Оперного театра, партийная элита. Идеальная ретро-площадка для режиссеров и для ваших прогулок по любимому городу!     

Экскурсию по атмосферным местам столицы смотрите на видео.

Здесь до сих пор сушат бельё на улице и играют в домино. Экскурсия по колоритным дворикам Минска -27

# Дворы Минска # Культура # Анастасия Макеева # Фотофакт # общество

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