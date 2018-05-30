«Тут ёсць мая душа, душа маіх бацькоў, маіх продкаў». Микола Малявко презентовал книгу «Спадчына, або Каб не стаць манкуртам»

Новости Беларуси. Как жили наши предки, что использовали в быту и какое наследие оставили? В Год малой родины поэт и переводчик Микола Малявко презентовал книгу «Спадчына, або Каб не стаць манкуртам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ее страницах – необычные зарисовки из жизни старой деревни. Это забавные истории, народные приметы, советы, пословицы и загадки. В книге также собраны редкие кадры из коллекции памятников этнографии и народного искусства.