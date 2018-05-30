«Тут ёсць мая душа, душа маіх бацькоў, маіх продкаў». Микола Малявко презентовал книгу «Спадчына, або Каб не стаць манкуртам»

Новости Беларуси. Как жили наши предки, что использовали в быту и какое наследие оставили? В Год малой родины поэт и переводчик Микола Малявко презентовал книгу «Спадчына, або Каб не стаць манкуртам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как жили наши предки, что использовали в быту и какое наследие оставили? В Год малой родины поэт и переводчик Микола Малявко презентовал книгу «Спадчына, або Каб не стаць манкуртам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ее страницах – необычные зарисовки из жизни старой деревни. Это забавные истории, народные приметы, советы, пословицы и загадки. В книге также собраны редкие кадры из коллекции памятников этнографии и народного искусства.
Микола Малявко, поэт:
Там можна прачытаць і пра гумно, і пра хлеў, і пра хату, і пра сад, і пра нейкія рэчы. Пастараўся гэта перадаць праз сваё ўспрыманне, сваю душу. Тут ёсць мая душа, душа маіх бацькоў, маіх продкаў. Яны, па сутнасці, паўстаюць тут, як жывыя. Толькі на апошніх старонках, дзе расказваецца пра могілкі, я развітваюся з імі.