Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
В центре агрогородка есть на что посмотреть – на храм Дмитрия Солунского. Местным он напоминает большой корабль. Построил его один из Хрептовичей. Говорят, как обещание святому, подарившему новую жизнь магнату после неудачной битвы с татарами.
В середине XVIII века здание сгорело дотла. Чуть позже у родственника нашлись деньги построить новое по проекту итальянских архитекторов. Через полвека оно снова задымилось, а после и вовсе успело побывать складом для зерна и спортивным залом.
Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах
Архивы святыни не сохранились. Историю сегодня собирают по крупицам. Известно, что иконы даже находили в торфяных ямах около Немана.
Иерей Дмитрий Почебут, настоятель прихода храма святого великомученика Димитрия Солунского:
Это не деревенский храм. Это размах собора. За год прошедший одна экскурсия была, и то там три человека. Они, как правило, приезжают постоять возле храма, пофоткать немножечко фасад и сами сфотографироваться. И все. И даже в храм не заходят.
Что тут скажешь? Предлагаем иерею самый современный путь – подписчиков в Instagram, который самое время завести.