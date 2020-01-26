Здание церкви, которое побывало складом для зерна и спортивным залом. Уникальная история храма Дмитрия Солунского в Щорсах

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент: В центре агрогородка есть на что посмотреть – на храм Дмитрия Солунского. Местным он напоминает большой корабль. Построил его один из Хрептовичей. Говорят, как обещание святому, подарившему новую жизнь магнату после неудачной битвы с татарами.

В середине XVIII века здание сгорело дотла. Чуть позже у родственника нашлись деньги построить новое по проекту итальянских архитекторов. Через полвека оно снова задымилось, а после и вовсе успело побывать складом для зерна и спортивным залом.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Архивы святыни не сохранились. Историю сегодня собирают по крупицам. Известно, что иконы даже находили в торфяных ямах около Немана.