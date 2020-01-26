Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но это сейчас, а два с половиной века назад вы бы застали здесь дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма эпохи Людовика XV. Усадьбу Хрептовичей, богатейшего белорусского рода.

Что было в его истории, сколько известных людей там побывали – программы не хватит пересказать. Главное – не уберегли. Во время Первой мировой дворец сгорел и больше не был восстановлен. До сего дня сохранились только фрагменты усадьбы: двухэтажное здание библиотеки, дом, где жила прислуга, коптильня да развалины хозяйского двора и конюшен. Небогато, что и говорить.

Не сохранилась не только архитектура. Например, книжное собрание Хрептовичей называли полумифическим. Библиотека собиралась не одно столетие, она была поистине уникальной. Но в начале 20-го века ее увезли в Киев на хранение. С обязательным условием: как только на родине Хрептовичей откроется первый университет, библиотека должна быть передана в него навсегда. Правда, завещание не сохранилось, книги до сих пор в Украине.