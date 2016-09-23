Музей Марка Шагала в Витебске празднует 25-летие

Новости Беларуси. Сегодня исполняется четверть века со дня создания в Витебске Музея Марка Шагала. За 25 лет работы он стал «визитной карточкой», брендом города, который привлекает многочисленных туристов со всех уголков мира. В его коллекции – около 300 оригинальных работ автора, среди которых есть и уникальные. Кстати,

первым экспонатом четверть века назад стала последняя работа мастера – литография под названием «К иному миру».

А попала в Витебск она не совсем обычным способом.

Ирина Воронова, директор Музея Марка Шагала в Витебске:

В то время Витебск заключил договор о побратимстве с небольшим немецким городком Нинбург из Нижней Саксонии. И по счастливому совпадению оказалось, что в частной коллекции мэра города Нинбурга оказалась работа Шагала.

Мэр города Нинбурга принял решение подарить работу Витебску.

По случаю праздника, в витебском Арт-центре Марка Шагала откроется выставка, посвященная истории становления музея. И, конечно, посетители смогут ознакомиться с работами именитого художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.