Прямой эфир

Музей Марка Шагала в Витебске празднует 25-летие

23 сентября 2016 05:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня исполняется четверть века со дня создания в Витебске Музея Марка Шагала. За 25 лет работы он стал «визитной карточкой», брендом города, который привлекает многочисленных туристов со всех уголков мира. В его коллекции – около 300 оригинальных работ автора, среди которых есть и уникальные. Кстати,

первым экспонатом четверть века назад стала последняя работа мастера – литография под названием «К иному миру».

А попала в Витебск она не совсем обычным способом.

Ирина Воронова, директор Музея Марка Шагала в Витебске:
В то время Витебск заключил договор о побратимстве с небольшим немецким городком Нинбург из Нижней Саксонии. И по счастливому совпадению оказалось, что в частной коллекции мэра города Нинбурга оказалась работа Шагала.

Мэр города Нинбурга принял решение подарить работу Витебску.

По случаю праздника, в витебском Арт-центре Марка Шагала откроется выставка, посвященная истории становления музея. И, конечно, посетители смогут ознакомиться с работами именитого художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
«Занимайтесь любимым делом и всё»: Владимир Шахрин отвечает на «Простые вопросы»
22 сентября 2016 21:15

«Занимайтесь любимым делом и всё»: Владимир Шахрин отвечает на «Простые вопросы»

Зачем Шахрин выбросил телевизор из гостиницы в Минске?
22 сентября 2016 21:14

Зачем Шахрин выбросил телевизор из гостиницы в Минске?

«Он в тот момент не был депутатом, просто пьяное быдло»: как Шахрин стулом с хамством боролся
22 сентября 2016 21:14

«Он в тот момент не был депутатом, просто пьяное быдло»: как Шахрин стулом с хамством боролся