Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста

Новости Беларуси. Движение души. Международный день пианиста отмечают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение души. Международный день пианиста отмечают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцене Белгосфилармонии – лучшие музыканты страны. Изюминка вечера – игра в шесть рук на одном рояле. В завораживающем исполнении пианисты представляют пьесы Сергея Рахманинова «Вальс» и «Романс».
Кульминацией фортепьянного концерта будет слияние двух видов искусств: музыки и танца. А вот на десерт организаторы подготовили романтическую композицию в исполнении белорусской скрипачки и экзотические песни от китайской вокалистки.
Александр Поляков, пианист, лауреат международных конкурсов:
День пианиста очень яркий праздник, так как пианистов очень много. Это много ярких имен. Особенно эти имена заискрили в независимой Беларуси после 90-х.
Накануне концерта в Малом зале прошёл бесплатный семинар для практикующих музыкантов. Мастер-класс провел Денис Рутгерс – один из самых авторитетных преподавателей по классу фортепьяно в СНГ.