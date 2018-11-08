Завораживающие композиции Рахманинова. В Белгосфилармонии празднуют День пианиста

Новости Беларуси. Движение души. Международный день пианиста отмечают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене Белгосфилармонии – лучшие музыканты страны. Изюминка вечера – игра в шесть рук на одном рояле. В завораживающем исполнении пианисты представляют пьесы Сергея Рахманинова «Вальс» и «Романс».

Кульминацией фортепьянного концерта будет слияние двух видов искусств: музыки и танца. А вот на десерт организаторы подготовили романтическую композицию в исполнении белорусской скрипачки и экзотические песни от китайской вокалистки.

Александр Поляков, пианист, лауреат международных конкурсов:

День пианиста очень яркий праздник, так как пианистов очень много. Это много ярких имен. Особенно эти имена заискрили в независимой Беларуси после 90-х.