Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»

В его программе – 18 работ. Это и анимация, и документалистика, и игровые картины. Открыл показы уже знакомый белорусскому зрителю фильм «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук. В центре сюжета – история неформалки Вели, мечтающей улететь в Чикаго.

Дарья Жук, режиссер:

Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня показать его (фильм - прим.) в Национальном конкурсе. «Лiстапад» – это вообще очень важная площадка для начинающих и продолжающих кинематографистов. Приходите те, кто не дошли, потому что это уникальная возможность посмотреть кино именно с фестивальными зрителями и в международном контексте.