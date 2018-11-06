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Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»

06 ноября 2018 19:58
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Новости Беларуси. На кинофестивале «Лiстапад» стартовал Национальный конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»-1

В его программе – 18 работ. Это и анимация, и документалистика, и игровые картины. Открыл показы уже знакомый белорусскому зрителю фильм «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук. В центре сюжета – история неформалки Вели, мечтающей улететь в Чикаго.

Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»-4

Дарья Жук, режиссер:
Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня показать его (фильм - прим.) в Национальном конкурсе. «Лiстапад» – это вообще очень важная площадка для начинающих и продолжающих кинематографистов. Приходите те, кто не дошли, потому что это уникальная возможность посмотреть кино именно с фестивальными зрителями и в международном контексте.

Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»-7

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Дарья Жук # Фотофакт

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