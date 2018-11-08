Оригинальный слуцкий пояс XVIII века показали в студии СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси – Борис Лазурко.

Чем уникален этот пояс?

Борис Лазурко, директор Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси:

Этот пояс был соткан в Слуцке, это – оригинал. В другой половине XVIII века, о чём свидетельствуют метки. Пояс требует реставрации, которая планируется у нас. Это не очень простой процесс. Этот пояс золотосотканный, здесь в особых местах использованы специальные нитки – золотые. Вот эти тоненькие золотые нитки, когда их ближе посмотреть, то это не просто маленькая тоненькая проволока, а в середине этой нитки есть шёлк, натуральные волокна шёлка, они тоненькие, это несколько волосков. Этот тоненький шёлк нужно было обкрутить тонкой золотой проволочкой. Эту ювелирную работу делали женские тонкие пальцы.