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Оригинальный слуцкий пояс XVIII века показали в студии СТВ

08 ноября 2018 10:14
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На днях в Большом театре страны состоялся традиционный вечер белорусской культуры, на котором был презентован слуцкий пояс XVIII века.

Оригинальный слуцкий пояс XVIII века показали в студии СТВ-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси – Борис Лазурко.

Чем уникален этот пояс?

Борис Лазурко, директор Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси:
Этот пояс был соткан в Слуцке, это оригинал. В другой половине XVIII века, о чём свидетельствуют метки. Пояс требует реставрации, которая планируется у нас. Это не очень простой процесс. Этот пояс золотосотканный, здесь в особых местах использованы специальные нитки золотые. Вот эти тоненькие золотые нитки, когда их ближе посмотреть, то это не просто маленькая тоненькая проволока, а в середине этой нитки есть шёлк, натуральные волокна шёлка, они тоненькие, это несколько волосков. Этот тоненький шёлк нужно было обкрутить тонкой золотой проволочкой. Эту ювелирную работу делали женские тонкие пальцы.

Оригинальный слуцкий пояс XVIII века показали в студии СТВ-4

# Культура # Культура # Борис Лазурко # Фотофакт

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