Минская область подписала соглашение о культурном обмене с китайским Чунцином

Новости Беларуси. Дружба наций. Минский областной Союз писателей и Чунцинская Федерация литературы и искусства подписали соглашение о культурном обмене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В приветственном слове представителей Китая прозвучало: мы надеемся на долгое сотрудничество. После чего выступили белорусские писатели и поэты.

Сяо Кэцзян, председатель культурного объединения города Чунцин КНР:

Мы надеемся, что наша поездка сможет наладить основу для дальнейшего сотрудничества и культурного обмена между писателями и артистами двух стран. Культура – это инструмент для развития взаимных отношений.