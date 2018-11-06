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Минская область подписала соглашение о культурном обмене с китайским Чунцином

06 ноября 2018 19:33
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Новости Беларуси. Дружба наций. Минский областной Союз писателей и Чунцинская Федерация литературы и искусства подписали соглашение о культурном обмене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область подписала соглашение о культурном обмене с китайским Чунцином-1

В приветственном слове представителей Китая прозвучало: мы надеемся на долгое сотрудничество. После чего выступили белорусские писатели и поэты.

Минская область подписала соглашение о культурном обмене с китайским Чунцином-4

Сяо Кэцзян, председатель культурного объединения города Чунцин КНР:
Мы надеемся, что наша поездка сможет наладить основу для дальнейшего сотрудничества и культурного обмена между писателями и артистами двух стран. Культура – это инструмент для развития взаимных отношений.

Минская область подписала соглашение о культурном обмене с китайским Чунцином-7

Светлана Быкова, председатель Минского областного отделения Союза писателей Беларуси:
Это будет способствовать очеловечиванию наших отношений, пониманию того, что сегодня человечество должно задуматься о более глобальных проблемах.

В соглашении предусмотрены ежегодные мероприятия: обмен делегациями, издательская деятельность и культурные встречи.

# Беларусь-Китай # Культура # Светлана Быкова # Фотофакт

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